Сейчас велогонщице 21 год, до этого она была известна под именем Зак. Каминг-аут в качестве трансгендера она совершила в 2020-м, но некоторое время еще продолжала соревноваться среди мужчин.
Британская велогонщица-трансгендер Эмили Бриджес в субботу впервые выйдет на женскую гонку
Британская велогонщица-трансгендер Эмили Бриджес в субботу впервые выйдет на женскую гонку
В 2020-м году Эмили, которая до этого была мужчиной, сделала каминг-аут, в прошлом году начала гормональную терапию и теперь, по правилам, может выступать среди женщин, поскольку уровень гормона тестостерона у нее существенно понизился.
По правилам союза велосипедистов Великобритании, трансгендерные спортсмены должны в течение 12 месяцев соревновательного периода сохранять уровень тестостерона в крови в количестве не превышающем пять наномолей на литр.
Emily Bridges who was born a man will be competing in women's evens after transitioning & her testosterone levels are now low enough to meet the criteria to compete.— David Atherton (@DaveAtherton20) March 28, 2022
Her best time for 25 miles as a man is 2 minutes faster than any woman. pic.twitter.com/Tk6uDRpizB
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