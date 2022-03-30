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Британская велогонщица-трансгендер Эмили Бриджес в субботу впервые выйдет на женскую гонку

rus.postimees.ee
Британская велогонщица-трансгендер Эмили Бриджес в субботу впервые выйдет на женскую гонку
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Велогонка, иллюстративное фото.
Велогонка, иллюстративное фото. Фото: RODGER BOSCH/AFP

Сейчас велогонщице 21 год, до этого она была известна под именем Зак. Каминг-аут в качестве трансгендера она совершила в 2020-м, но некоторое время еще продолжала соревноваться среди мужчин.

В 2020-м году Эмили, которая до этого была мужчиной, сделала каминг-аут, в прошлом году начала гормональную терапию и теперь, по правилам, может выступать среди женщин, поскольку уровень гормона тестостерона у нее существенно понизился.

По правилам союза велосипедистов Великобритании, трансгендерные спортсмены должны в течение 12 месяцев соревновательного периода сохранять уровень тестостерона в крови в количестве не превышающем пять наномолей на литр.

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