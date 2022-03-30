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Украина требует от Совбеза ООН предотвратить катастрофу на Чернобыльской АЭС

rus.postimees.ee
Украина требует от Совбеза ООН предотвратить катастрофу на Чернобыльской АЭС
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Чернобыльская АЭС.
Чернобыльская АЭС. Фото: Gleb Garanich

Украина требует от Совета Безопасности ООН немедленно принять меры по демилитаризации зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и введения туда специальной миссии ООН.

Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в утреннем видеообращении, опубликованном в Telegram.

Она отметила, что вчера на складе вооруженных сил РФ в российском Белгороде произошла самовольная детонация боеприпасов.

"Это является примером типичного для россиян пренебрежения техникой безопасности и массового использования опасных боеприпасов времен Второй мировой войны. Только вчера украинский Генштаб предупреждал об угрозе самодетонации боеприпасов, огромный склад которых Россия обустроила возле ЧАЭС. Россия должна немедленно вывести свои войска из Чернобыльской зоны", - подчеркнула Верещук.

Она подчеркнула, что в контексте ядерной безопасности безответственные и непрофессиональные действия российских военных составляют очень серьезную угрозу не только для Украины, но и для сотен миллионов европейцев, пишет УНИАН.

"Поэтому мы требуем от Совбеза ООН немедленно принять меры по демилитаризации зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и введения туда специальной миссии ООН для устранения риска повторения Чернобыльской ядерной катастрофы в результате действий российских оккупационных войск", - подчеркнула Верещук.

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