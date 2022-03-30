Власти ФРГ запустили чрезвычайный план для обеспечения энергетической безопасности страны на случай перебоев с поставками газа из России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на министра экономики Германии Роберта Хабека.
Германия запустила чрезвычайный план для обеспечения энергетической безопасности
«С российской стороны поступало несколько заявлений о том, что, если этого (платежей в рублях - ИФ) не произойдет, тогда поставки будут прекращены. Чтобы быть готовым к этой ситуации, я сегодня активизировал первый уровень предупреждения», - цитирует его «Интерфакс».
По его словам, правительство ФРГ инициировало первую из возможных трех фаз данного плана. В рамках этой фазы создадут оперативную группу, которая будет проводить ежедневные встречи для отслеживания ситуации с поставками газа.
Хабек со своей стороны призвал компании и потребителей в Германии помочь снизить потребление энергии.
Министр экономики ФРГ также указал, что к настоящему моменту хранилища газа в ФРГ заполнены примерно на 25%.
Комментарии Хабека прозвучали после того, как ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение о переводе оплаты за российский газ с долларов и евро на рубли.
Комментируя критику Западом инициативы РФ о переводе в рубли оплаты поставок газа в страны Европы, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предупредил, что «мы не будем бесплатно поставлять газ в Западную Европу».