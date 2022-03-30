Фото ⟩ Замок как многоквартирный дом: продается стильная квартира в замке Лайтсе

Строительство великолепного здания в неоготическом стиле было завершено в 1892 году, когда им владел Вольдемар фон Икскюлль. В настоящее время замок состоит из шести отдельных собственностей - пяти квартир и одного коммерческого помещения. То есть в современном понимании это - многоквартирный дом. Замечательная квартира площадью 89,5 м2 продается за 159 000 евро.

Двухкомнатная квартира в замке Лайтсе. Фото: KV.EE

Реставрация замка началась уже много лет назад: в 2003 году в здании установили центральное отопление, в 2004 году был отреставрирован фасад замка, заменены электропроводка, водопровод и крыша. Выставленная на продажу квартира - угловая и находится на третьем этаже замка.

Двухкомнатная квартира в замке Лайтсе. Фото: KV.EE

В квартире две спальни, холл, три душевые, хорошо замаскированная ванна и камин. Спальня с кроватью под балдахином может служить гостиной. Отсутствующую сейчас кухню можно построить вместо одного из санузлов.

Двухкомнатная квартира в замке Лайтсе. Фото: KV.EE