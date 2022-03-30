Организации призывают к равному и достойному обращению с украинскими беженцами на рынке труда

В заявлении сказано, что военная агрессия России против Украины при режиме президента Владимира Путина вынудила миллионы украинцев покинуть родину. Прием военных беженцев и ухудшение глобальной экономической ситуации в результате военных действий со стороны России также оказывают значительное влияние на ситуацию на рынке труда Эстонии.

«Украинские военные беженцы — жертвы путинского режима, и мы должны относиться к ним в Эстонии равно и с достоинством. Многие из них ищут работу в Эстонии, чтобы прокормить себя и свои семьи. Поиск подходящей работы также поможет им быстрее интегрироваться в общество и внести свой вклад в развитие нашей страны. Подчеркиваем, что беженцам должны быть предложены равные с жителями Эстонии условия труда, в том числе справедливая заработная плата, соответствующая их навыкам и способностям», — говорится в совместном заявлении.

Необходимые общественные услуги для военных беженцев должны быть оказаны как можно быстрее. Каждый должен приложить усилия, чтобы беженцы знали свои права, возможности и правила эстонского рынка труда. В интересах наилучшего трудоустройства как для работодателей, так и беженцев необходимо четко определить квалификацию потенциального работника, чтобы обеспечить наиболее подходящую ему работу. Большинство населения и работодателей Эстонии хорошо относятся к беженцам войны и помогают им, сказано в заявлении.

«Мы чтим работодателей, которые предлагают работу беженцам, и все стороны, которые помогают людям найти подходящую работу. Многие эстонские торговые, сервисные и промышленные компании, а также учреждения государственного сектора уже предложили работу беженцам», — говорится в заявлении.

Министерство социальных дел, Эстонский центральный союз профсоюзов и Эстонский центральный союз работодателей безоговорочно осуждают неравное обращение с рабочими из других стран, когда им предлагаются худшие условия труда или более низкую заработную плату, чем предлагалась бы местным жителям за эквивалентную работу. Поддерживается также расширение прав и возможностей Трудовой инспекции в целях предотвращения отдельных случаев жестокого обращения с работниками и нарушений законодательства.