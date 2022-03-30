В бюро полиции в Таллинне теперь работают украинские беженки

Обе женщины еще не осознали реальность и они каждый день надеются, что скоро смогут вновь переступить порог своих домов.

Наталья приехала в Эстонию с двумя детьми, а муж и другие родственники остались в Украине. Каждое утро она звонит мужу, чтобы убедиться, что с ее близкими все в порядке. На родине она работала учителем английского языка.

По словам Натальи, нужно быть осторожнее со своими желаниями, поскольку она всегда мечтала пройтись по улицам Старого города Таллинна, но не в такой ситуации, в которой она оказалась сейчас. Она очень благодарна эстонскому государству и жителям, которые со всем им помогли и предложили больше, чем они могли желать. Тем не менее она постоянно думает о родине, а работа помогает хотя бы на время облегчить бремя беспокойства.

Ирина приехала в Эстонию с шестилетним сыном, а остальные ее родственники остались в Украине. На родине она работала в киевской полиции. Их путь в Эстонию был долгим, в направлении границы они ехали на поезде, который обычно перевозит 500 человек, но в этот раз в поезде было целых 3500 человек.

В Польше им помогло объединение Eesti Politsei Naisühendus. Ирина рада, что смогла начать работать в эстонской полиции, хотя поначалу еще все незнакомо. Особенно она благодарна своим новым коллегам, которые дружелюбно приняли ее и всячески наставляли.