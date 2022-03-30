Как сообщает антидопинговая комиссия Международной федерации плавания (FINA), трое российских пловцов дисквалифицируются на четыре года за употребление допинга. Срок начала дисквалификации - 25 августа 2021 года. Дата завершения дисквалицификации – 25 августа 2025 года.
Троих российских пловцов дисквалифицировали за употребление допинга
Троих российских пловцов дисквалифицировали за употребление допинга
Запрет наложен на Артема Лобузова, Александру Соколову и Артема Подьякова.
Артем Лобузов является наиболее титулованным из дисквалифицированных пловцов, он участвовал в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, а также становился призером чемпионатов мира и Европы.
Артема Подьякова обвиняют в нарушении статьи 2.2 допинг-контроля FINA 2013 года и использовани и запрещенного вещества ацетазоламида в 2013 году. Соколову обвиняют в употреблении фуросемида. Лобузову вменяется в вину использование нескольких запрещенных веществ в 2014 г. для подготовки к чемпионату мира по плаванию FINA 2014 г.