Троих российских пловцов дисквалифицировали за употребление допинга

Артем Лобузов является наиболее титулованным из дисквалифицированных пловцов, он участвовал в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, а также становился призером чемпионатов мира и Европы.

Артема Подьякова обвиняют в нарушении статьи 2.2 допинг-контроля FINA 2013 года и использовани и запрещенного вещества ацетазоламида в 2013 году. Соколову обвиняют в употреблении фуросемида. Лобузову вменяется в вину использование нескольких запрещенных веществ в 2014 г. для подготовки к чемпионату мира по плаванию FINA 2014 г.