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Троих российских пловцов дисквалифицировали за употребление допинга

rus.postimees.ee
Троих российских пловцов дисквалифицировали за употребление допинга
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Бассейн. Иллюстративное фото
Бассейн. Иллюстративное фото Фото: Heiko Kruusi/Linnaleht

Как сообщает антидопинговая комиссия Международной федерации плавания (FINA), трое российских пловцов дисквалифицируются на четыре года за употребление допинга. Срок начала дисквалификации - 25 августа 2021 года. Дата завершения дисквалицификации – 25 августа 2025 года.

Запрет наложен на Артема Лобузова, Александру Соколову и Артема Подьякова.

Артем Лобузов является наиболее титулованным из дисквалифицированных пловцов, он участвовал в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, а также становился призером чемпионатов мира и Европы.

Артема Подьякова обвиняют в нарушении статьи 2.2 допинг-контроля FINA 2013 года и использовани и запрещенного вещества ацетазоламида в 2013 году. Соколову обвиняют в употреблении фуросемида. Лобузову вменяется в вину использование нескольких запрещенных веществ в 2014 г. для подготовки к чемпионату мира по плаванию FINA 2014 г.

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