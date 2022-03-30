Вескимяги: Эстония сможет отключиться от российской энергосистемы за несколько часов

«Мы построили как [необходимую для этого] инфраструктуру, так и возможности по управлению системой. Вероятность такого шага существенно выросла», - сказал Вескимяги во вторник в передаче Uudis + на радиостанции Vikerraadio, добавив, что Эстония готовилась к отключению от российской электросети в течение десяти лет.

«Мы составили свои планы так, чтобы в 2025 году быть полностью готовыми, чтобы было доведено до конца все необходимое для работы отдельно от системы России и Белоруссии. В целом наш сегодняшний базовый план, который мы технически испытали, заключается в том, что мы сможем уже сейчас за несколько часов отключиться от синхронизации с российской энергосистемой и переключиться на синхронизацию с континентальной Европой», - подчеркнул Вескимяги, добавив, что синхронизация может произойти через Литву.