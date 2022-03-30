Первые два этапа Fahle Park, расположенного на месте исторической бумажной фабрики, уже завершены, и более 30 000 м2 новых коммерческих площадей уже сданы в аренду. Fahle Park является одним из самых быстрорастущих объектов Таллинна, и, исходя из интересов клиентов, застройщик квартала Fausto Capital планирует в этом году перейти к третьему и четвертому этапам развития.
Стоит взглянуть ⟩ Начинается следующий этап развития популярного квартала Fahle
Большинство корпусов бывшей бумажной фабрики, являющихся памятниками архитектуры, отреставрированы, и находившийся в запустении комплекс промышленных зданий в центре Таллинна возрожден. «Теперь мы начнем превращение исторической котельной, на вершине трубы которой планируется новая для Таллинна смотровая площадка, в офисное здание класса А. По адресу Тартуское шоссе, 84А вырастет еще одно здание квартала Fahle Park - с полностью зеленой концепцией», — сказал сособственник девелоперской компании Fahle Fausto Capital Свен Михайлов.
Общая площадь развития участка Fahle Park составляет более 45 000 м2. Согласно действующей детальной планировке всего на рынке недвижимости появится около 150 000 м2 офисных, служебных и жилых помещений. Кроме того, для квартала характерны парковки, скверы и озелененные галереи. По словам Свена Михайлова, крупные компании отдают предпочтение новостройкам и качественным офисным помещениям, в которых можно предложить для сотрудников дополнительные удобства.
«Помимо высококачественных офисных помещений, сотрудники офисов Fahle Park ценят уникальную известняковую архитектуру Fahle и необычную рабочую среду. Мы развиваем всю территорию и создаем многослойное интересное городское пространство с кафе, ресторанами, художественными галереями, салонами красоты и здоровья, магазинами. Мы сочетаем самые современные и экологичные строительные решения с историческими зданиями из известняка», — сказал Михайлов.
Самые престижные мероприятия Таллинна уже проходят в застекленной галерее с экзотическими растениями, а построенные на первых этапах здания полностью заполнены представительствами солидных фирм. Здесь сформировалось сильное сообщество IT-компаний, среди которых Finestmedia, Talgen Cybersecurity, Betsson Group и другие. Здесь также расположены медиаконцерны Postimees и DuoMedia, а также Apollo Group, Miele, Центр карьеры Кассы по безработице и другие. Ресторан Argentiina и кофейня Manoly очень хорошо приняты сообществом Fahle и нашли своих клиентов.
Усилия застройщика Fahle Park компании Fausto Capital также были отмечены: Fahle Park получил прошлогодний приз за лучший проект в сфере недвижимости, галерея Fahle Park получила несколько главных наград Эстонской архитектурной премии, а дом Postimees в прошлом году был номинирован в категории лучшее общественное пространство.