Стоит взглянуть ⟩ Начинается следующий этап развития популярного квартала Fahle

Большинство корпусов бывшей бумажной фабрики, являющихся памятниками архитектуры, отреставрированы, и находившийся в запустении комплекс промышленных зданий в центре Таллинна возрожден. «Теперь мы начнем превращение исторической котельной, на вершине трубы которой планируется новая для Таллинна смотровая площадка, в офисное здание класса А. По адресу Тартуское шоссе, 84А вырастет еще одно здание квартала Fahle Park - с полностью зеленой концепцией», — сказал сособственник девелоперской компании Fahle Fausto Capital Свен Михайлов.

Популярная галерея Fahle park. Фото: Terje Ugandi

Общая площадь развития участка Fahle Park составляет более 45 000 м2. Согласно действующей детальной планировке всего на рынке недвижимости появится около 150 000 м2 офисных, служебных и жилых помещений. Кроме того, для квартала характерны парковки, скверы и озелененные галереи. По словам Свена Михайлова, крупные компании отдают предпочтение новостройкам и качественным офисным помещениям, в которых можно предложить для сотрудников дополнительные удобства.

Двор дома Postimees. Фото: Märt Lillesiim

«Помимо высококачественных офисных помещений, сотрудники офисов Fahle Park ценят уникальную известняковую архитектуру Fahle и необычную рабочую среду. Мы развиваем всю территорию и создаем многослойное интересное городское пространство с кафе, ресторанами, художественными галереями, салонами красоты и здоровья, магазинами. Мы сочетаем самые современные и экологичные строительные решения с историческими зданиями из известняка», — сказал Михайлов.

Двор дома Postimees. Фото: Märt Lillesiim

Самые престижные мероприятия Таллинна уже проходят в застекленной галерее с экзотическими растениями, а построенные на первых этапах здания полностью заполнены представительствами солидных фирм. Здесь сформировалось сильное сообщество IT-компаний, среди которых Finestmedia, Talgen Cybersecurity, Betsson Group и другие. Здесь также расположены медиаконцерны Postimees и DuoMedia, а также Apollo Group, Miele, Центр карьеры Кассы по безработице и другие. Ресторан Argentiina и кофейня Manoly очень хорошо приняты сообществом Fahle и нашли своих клиентов.

Галерея и ресторан Argentiina в квартале Fahle. Фото: Indrek Raudjalg

Усилия застройщика Fahle Park компании Fausto Capital также были отмечены: Fahle Park получил прошлогодний приз за лучший проект в сфере недвижимости, галерея Fahle Park получила несколько главных наград Эстонской архитектурной премии, а дом Postimees в прошлом году был номинирован в категории лучшее общественное пространство.