Медведев: Россия оказалась готова к экономическим атакам Запада

"Конечно, есть и реальные трудности, с которыми России приходится бороться. Там, где нас всё ещё пытаются изолировать от мировых цепочек добавленной стоимости, международного разделения труда, увеличив безработицу и ввергнув в экономический хаос. Тем не менее глобально ограничить Россию не получается", - написал он в своем канале в Telegram.