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Медведев: Россия оказалась готова к экономическим атакам Запада

Интерфакс/BNS
Медведев: Россия оказалась готова к экономическим атакам Запада
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Владимир Путин и Дмитрий Медведев.
Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Фото: Dmitry Astakhov

Россия оказалась готова к экономическим атакам Запада, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Конечно, есть и реальные трудности, с которыми России приходится бороться. Там, где нас всё ещё пытаются изолировать от мировых цепочек добавленной стоимости, международного разделения труда, увеличив безработицу и ввергнув в экономический хаос. Тем не менее глобально ограничить Россию не получается", - написал он в своем канале в Telegram.

"Мы оказались готовы к этим вполне предсказуемым атакам", - подчеркнул Медведев.

Он также указал и на безрезультативность блокировки российских банков.

"А ее цель, скажем предельно ясно, в том, чтобы побольнее ударить именно по обычным гражданам России. Наши граждане сохранили доступ к российской системе платежей и пользуются ею", - отметил он.

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