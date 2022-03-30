На Днях ностальгии в Хаапсалу будут запрещены милицейская или военная форма, советская символика и свастика

На Днях ностальгии в Хаапсалу, которые проводятся уже много лет, проходят выставки, танцевальные вечера и парады. В течение выходных в городе можно увидеть автомобили советской эпохи, рестораны предлагают бутерброды с килькой и Росолье, а по городу гуляют люди в форме и с красными флагами.

Организатор мероприятия Роман Султангиреев сказал Lääne Elu, что красные флаги никогда не приветствовались на мероприятии, а с годами их стало меньше. Несмотря на новый запрет, показ мод и выставка техники того времени пройдут, как и было запланировано: «Наша жизнь была такой», — сказал Султангиреев.