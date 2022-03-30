Lääne Elu пишет, что на проходящих этой осенью Днях ностальгии в Хаапсалу будут запрещены милицейская или военная форма, советская символика и свастика.
На Днях ностальгии в Хаапсалу будут запрещены милицейская или военная форма, советская символика и свастика
На Днях ностальгии в Хаапсалу будут запрещены милицейская или военная форма, советская символика и свастика
На Днях ностальгии в Хаапсалу, которые проводятся уже много лет, проходят выставки, танцевальные вечера и парады. В течение выходных в городе можно увидеть автомобили советской эпохи, рестораны предлагают бутерброды с килькой и Росолье, а по городу гуляют люди в форме и с красными флагами.
Организатор мероприятия Роман Султангиреев сказал Lääne Elu, что красные флаги никогда не приветствовались на мероприятии, а с годами их стало меньше. Несмотря на новый запрет, показ мод и выставка техники того времени пройдут, как и было запланировано: «Наша жизнь была такой», — сказал Султангиреев.
«Кому была нужна российская власть? Никто ее не хотел. Это мероприятие — насмешка над системой того времени», — добавил он.
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