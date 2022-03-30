Польша намерена отказаться от российских нефти, газа и угля до конца года

«Сегодня мы представляем самый радикальный в Европе план по отказу от российских углеводородов - российской нефти, российского газа и российского угля. Этот план необходим для восстановления Европы», - приводит слова Моравецкого его канцелярия.

По его словам, Польша введет «полное эмбарго на импорт российского угля в апреле, самое позднее - в мае».

Кроме того, он заявил, что Польша уже в значительной степени сократила свою зависимость от российской нефти и намерена «приложить все усилия, чтобы к концу года отказаться от российской нефти».

Моравецкий добавил, что также ожидает сокращения импорта газа в мае. При этом, как отмечают СМИ, план Польши предусматривает и полный отказ от газа из РФ до конца 2022 года.

Моравецкий призвал другие европейские страны последовать его примеру. «Мы призываем к этому всех - и Германию, и другие страны Западной Европы, которые продолжают получать эти ресурсы из России», - добавил он.

Также Польша призывает Еврокомиссию установить налог на российские углеводороды. «Сегодня я призываю Европейскую комиссию установить налог на российские углеводороды, чтобы торговля была справедливой», - сказал он.