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Польша намерена отказаться от российских нефти, газа и угля до конца года

rus.postimees.ee
Польша намерена отказаться от российских нефти, газа и угля до конца года
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Российский газопровод. Иллюстративное фото.
Российский газопровод. Иллюстративное фото. Фото: Maxim Shemetov

Польша запускает план отказа от российских источников энергии и намерена реализовать его до конца года, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в среду на пресс-конференции, передает «Интерфакс».

«Сегодня мы представляем самый радикальный в Европе план по отказу от российских углеводородов - российской нефти, российского газа и российского угля. Этот план необходим для восстановления Европы», - приводит слова Моравецкого его канцелярия.

По его словам, Польша введет «полное эмбарго на импорт российского угля в апреле, самое позднее - в мае».

Кроме того, он заявил, что Польша уже в значительной степени сократила свою зависимость от российской нефти и намерена «приложить все усилия, чтобы к концу года отказаться от российской нефти».

Моравецкий добавил, что также ожидает сокращения импорта газа в мае. При этом, как отмечают СМИ, план Польши предусматривает и полный отказ от газа из РФ до конца 2022 года.

Моравецкий призвал другие европейские страны последовать его примеру. «Мы призываем к этому всех - и Германию, и другие страны Западной Европы, которые продолжают получать эти ресурсы из России», - добавил он.

Также Польша призывает Еврокомиссию установить налог на российские углеводороды. «Сегодня я призываю Европейскую комиссию установить налог на российские углеводороды, чтобы торговля была справедливой», - сказал он.

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