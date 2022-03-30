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Наставник "Реала" сдал положительный тест на ковид

rus.postimees.ee
Наставник "Реала" сдал положительный тест на ковид
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Карло Анчелотти
Карло Анчелотти Фото: JAVIER BARBANCHO/REUTERS

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти получил положительный результат теста на COVID-19, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Анчелотти возглавил «Реал» в прошлом году. Ранее специалист уже тренировал мадридский клуб с 2013 по 2015 год. В своём первом сезоне в клубе он привёл «сливочных» к победе в Лиге чемпионов, которая стала для мадридцев 10-й в истории и первой с 2002 года. После ухода из команды Карло возглавлял «Баварию» и «Наполи», а в 2019 году пришёл в «Эвертон», дополняет «Чемпионат».

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