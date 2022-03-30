Лийметс: Украину следует восстанавливать на российские деньги

В четверг исполняется пять недель с начала войны. По словам Лийметс, в связи с войной Эстония продолжает работу по трем направлениям — это поддержка Украины, повышение цены российской агрессии, в том числе политическая и экономическая изоляция, и укрепление собственной безопасности.

«К сожалению, за последние несколько дней в войне в Украине особых изменений не произошло. Это значит, что мы должны активно продолжать все международные усилия по прекращению войны», - сказала Лийметс, по словам которой страдают невинные люди, и этому нужно положить конец.

«Безусловно, очень важно, что мы видим идущий переговорный процесс, но в переговорах нет прогресса. И Украина проводит эти переговоры в условиях оказания на нее давления», - сказала Лийметс, подчеркнув, что необходимо добиться прекращения огня и улучшения гуманитарной ситуации.

Учитывая будущее переговоров, важно, чтобы Украина сохранила свою территориальную целостность и свободу сама решать свое будущее. «Судьбу Украины может решать только украинский народ», - сказала Лийметс.

По ее словам, цена военных действий для России должна быть очень высокой, поэтому к концу года ЕС сократит поставки ископаемого топлива из России на две трети. «Чтобы оказать немедленное влияние и заставить Россию заплатить за то, что было сделано на Украине, на прошлой неделе премьер-министр Эстонии предложила временно депонировать платежи за газ и нефть в Россию и использовать их на восстановление Украины», — сказала Лийметс.