Водород вместо нефти: эстонские вузы будут готовить сотни тысяч специалистов по всей Европе

По словам Сигрид Эстер Тани, руководителя проекта со стороны VOCO, Европейский союз принял решение значительно увеличить в своём энергопотреблении долю водорода, заменяющего нефть и газ. «Это означает, что в рамках этого проекта необходимо обучить сотни тысяч специалистов по водородным технологиям по всей Европе», — сказала Тани.

«Прежде всего мы выясним, водородные технологии с какими характеристиками нужны на эстонских и европейских предприятиях. Затем мы разработаем учебные программы, по которым начнут преподавать как центры профессионального обучения, так и университеты по всей Европе. VOCO в Тарту станет своего рода Меккой для европейских преподавателей водородных технологий, мы подготовим сотни преподавателей из разных стран, которые, в свою очередь, год за годом будут готовить все новых и новых специалистов с необходимыми навыками», — пояснила Тани.

По словам Арне Кюйта, руководителя автомобильного отделения VOCO, водородная технология важна, потому что водород гораздо более гибок, чем другие энергоносители. «Водород можно использовать как в качестве накопителя энергии, так и в качестве топлива. Самое позднее к 2050 году Европейский Союз освободится от зависимости от нефти, и практически все автомобили, автобусы и грузовики станут углеродно-нейтральными. Но в силу ограниченной мощности электросети, не все смогут работать на электричестве. Поэтому планируется увеличить долю водорода в европейской энергетике с нынешних двух процентов до 13-14 процентов. Таким образом в Эстонии для внедрения новых технологий также постоянно будут требоваться новые специалисты», — пояснил Кюйт.

Проект финансируется фондом Erasmus + Alliances for Innovation, в нем участвуют, помимо VOCO и TalTech, 33 организации по всей Европе. VOCO участвует в руководстве разработкой профессиональных учебных программ, TalTech занимается картированием навыков и профессий, а также создаёт программы дополнительно обучение.

В Европе существует девять занимающихся водородными технологиями учебных центров высочайшего уровня, которые оказывают предприятиям консультационные услуги, а также занимаются обучением персонала. В странах Балтии и Финляндии таковым является VOCO в Тарту, который стоит в одном ряду с таким топ-центрами как Датский технологический университет, Технологический институт Карлсруэ и другие университеты, но при этом является среди топ-центров единственным профессиональным учебным заведением.