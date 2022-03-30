Пресс-конференция МИДа по ситуации в Украине: переговоры, энергетика, торговля людьми

Министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс заявила, что завтра подходит к концу пятая неделя украинской войны. «Эстония продолжает свою внешнюю политику в трех направлениях: поддержка Украины, экономическая и политическая изоляция России и наращивание собственной безопасности. К сожалению, особых изменений в ходе войны мы в последние дни не видим», – сказала Лийметс. Она добавила, что положить конец страданиям и гибели невинных людей необходимо на международном уровне. «К сожалению, порадовать нечем. Мы следили за переговорами, но Украина ведет их в условиях жесткого давления, поскольку одновременно идут активные боевые действия», – добавила министр. Для будущего переговоров важно, чтобы Украина сохранила полный суверенитет. «Россия не может утвердить свою позицию в Европе, убивая невинных людей. Судьбу Украины могут решить только украинцы», – сказала Лийметс.

Эстония выделила Украине гуманитарную помощь на 11 миллионов, 10 миллионов из них профинансировали частные лица и предприятия.

«Мы также получили представление о внешней политике России, когда были высланы три наших дипломата. Это яркий пример того, как страна не соблюдает соглашений. Наши дипломаты выполняли свою работу в соответствии с Венской конвенцией, а трое российских дипломатов, высланных из Эстонии на прошлой неделе, этого не делали», – пояснила Лийметс.

Она сообщила, что на этой неделе будет направлена помощь для сохранения культурных ценностей Украины. «К сожалению, мы видели, что крупные организации медлительны из-за своей бюрократии. Торгово-промышленная палата заверила нас, что ее контакты с различными палатами Украины прочны и работают хорошо», – отметила Лийметс.

Эстония выделила Украине гуманитарную помощь на 11 миллионов, 10 миллионов из них профинансировали частные лица и предприятия.

Риск стать жертвой сексуального преступления

Лийметс подчеркнула, что основными жертвами вооруженного конфликта становятся женщины и дети. «К сожалению, мы видим, что существует риск стать жертвой сексуального насилия и торговли людьми. Эти вопросы сейчас тоже решаются и на международном уровне», – сказала министр. Сексуальные преступления теперь подпадают под категорию военных преступлений. Кроме того, безусловно, сейчас важно помогать родителям-одиночкам и сиротам, чтобы они не стали жертвами злонамеренных действий. «Но также важно помнить, что не все женщины являются жертвами. Многие остались в Украине, чтобы поддерживать своих мужчин».

Цена агрессии

Вице-канцлер по политическим вопросам Рейн Таммсаар отметил, что уже сейчас ясно, сколько компаний закрыло деятельность в России и удалилось из страны.

«Последние дебаты в Брюсселе были посвящены ценам на энергоносители», – сообщил он. Первые краткосрочные действия можно совершить в течение года: «ЕС хочет значительно снизить свою зависимость от России к концу этого года. С этим не выйдет справиться сразу, если не будет альтернатив. Также крайне важно, чтобы свою помощь в этом вопросе предложили и США», – сказал Таммсаар.

«Последние дебаты в Брюсселе были посвящены ценам на энергоносители».