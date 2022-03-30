Международный союз биатлонистов приостановил членство россии и беларуси в организации

«Обе федерации нарушили гуманитарные обязательство членов в соответствии с конституцией IBU. Подобные нарушения наносят вред репутации IBU и всему биатлону, а их активное членство подорвет усилия IBU и его членов по продвижению своих конституционных принципов и целей. Исполком будет продолжать следить за ситуацией и готов пересмотреть решение в случае изменения обстоятельств. Также решение будет рассмотрено Конгрессом IBU на заседании 15-19 сентября 2022 года, если его ранее не отменит Исполком», - сказано в заявлении.