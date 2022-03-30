ВОЗ: число смертей от COVID-19 в мире за неделю выросло более чем на 40%

В период с 21 по 27 марта заболеваемость коронавирусом упала во всех регионах. Наибольшее падение числа случаев наблюдалось в Восточном Средиземноморье (на 32%), в Африке (на 29%) и в регионе западной части Тихого океана (на 24%).

Всего за неделю по всему миру было выявлено около 10,8 млн случаев заболевания COVID-19.

Смертность от коронавируса увеличилась всего в двух регионах, однако существенно: в Америке число смертей возросло на 182%, а в Юго-Восточной Азии - на 116%. Вероятнее всего, это связано с изменением определения "смерти от COVID-19" в некоторых странах американского региона, а также корректировками задним числом в Индии, отмечается в бюллетене.

В общей сложности за неделю было зафиксировано около 45 тыс. вызванных COVID-19 летальных исходов по всему миру.