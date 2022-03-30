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Российский футбольный союз не планирует уходить в Азиатскую конфедерацию

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Российский футбольный союз не планирует уходить в Азиатскую конфедерацию
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Эмблема Евро-2012.
Эмблема Евро-2012. Фото: GENYA SAVILOV/AFP

Российский футбольный союз не планирует уходить в Азиатскую конфедерацию после вероятной дисквалификации от UEFA, пишет Sport.ua.

«Даже если FIFA наложит бан, который повлечет за собой бан и от UEFA, в РФС не намерены уходить из европейского футбола и планируют остаться в UEFA после снятия ограничений», – сообщил источник из РФС.

Ранее сообщалось, что РФС может перейти в Азиатскую конфедерацию после истечения срока возможного бана. Вопрос о дисквалификации РФС, вероятно, будет рассмотрен на конгрессе FIFA, который состоится 31 марта.

Ранее российские клубы и сборные были отстранены от всех международных соревнований.

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