Российский футбольный союз не планирует уходить в Азиатскую конфедерацию после вероятной дисквалификации от UEFA, пишет Sport.ua.
Российский футбольный союз не планирует уходить в Азиатскую конфедерацию
Российский футбольный союз не планирует уходить в Азиатскую конфедерацию
«Даже если FIFA наложит бан, который повлечет за собой бан и от UEFA, в РФС не намерены уходить из европейского футбола и планируют остаться в UEFA после снятия ограничений», – сообщил источник из РФС.
Ранее сообщалось, что РФС может перейти в Азиатскую конфедерацию после истечения срока возможного бана. Вопрос о дисквалификации РФС, вероятно, будет рассмотрен на конгрессе FIFA, который состоится 31 марта.
Ранее российские клубы и сборные были отстранены от всех международных соревнований.