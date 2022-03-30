Rus.Postimees и Медиацентр SSE Riga выбрали лучших молодых журналистов платформы Поколение P

В программе Школы журналистики в ноябре 2021 о печатном журналистском тексте и жанрах рассказала главный редактор Rus.Postimees Олеся Лагашина. Тему проверки достоверности фактов в журналистике и обычной жизни осветила Ника Алексеева, эксперт из Латвии, исследователь цифрового пространства в DFRLab. О медиа как бизнесе и пути от медиа-стартапа с нулевым бюджетом до гиперлокального независимого СМИ поведал Кирилл Артеменко, сооснователь и директор петербургского издания «Бумага» (paperpaper.ru). Тренинг о полезных медийных инструментах, которые должны быть у каждого в телефоне, а также мультимедийных форматах провела Юлия Родина, преподаватель в области медиа, руководитель проектов Медиацентра SSE Riga в Эстонии и директор программы Школы журналистики для молодежи. Журналист и редактор программ ETV+ Юлия Тислер провела практический тренинг на тему теле- и видеоформатов и создания видеосюжетов.

С ноября по конец марта на портале работала платформа для смелых молодых авторов – Generation P (Поколение P). Начинающие журналисты вместе с редакцией работали над своими материалами и за четыре месяца вышло четыре десятка публикаций самых различных жанров и форматов: новости, интервью, рецензии, портретные материалы, опросы, видеосюжеты, расследования и многое другое. В своих материалах молодые журналисты раскрыли широчайший спектр тем: образование в Эстонии и за границей, выбор профессии и поступление в вузы, предпринимательство и ученические фирмы, психологические проблемы молодежи и их преодоление, семейное насилие и преступность, тема войны в Украине, экология, урбанистика, тренды социальных сетей и многое другое.

Проект Медиацентра Стокгольмской школы экономики в Риге (SSE Riga) «Школа журналистики для молодежи в Таллинне» прошел уже в пятый раз. По традиции, в финале организаторы называют и награждают топ авторов платформы. В жюри вошли: главный редактор Rus.Postimees Олеся Лагашина, ментор и редактор платформы Generation P, редактор Rus.Postimees Ольга Лебедева и Юлия Родина, директор программы Школы журналистики для молодежи.

Жюри оценивало как количество присланных материалов, так и их качество, тематику и формат, соответствие журналистским стандартам и готовность автора совершенствовать свой материал.

Лучшими авторами проекта Летней школы журналистики SSE Riga Rus.Postimees и платформы Поколения P стали: Диана Ляленкова Елизавета Гофмеклер Ариадна Павленко

Все победители получат от Медиацентра SSE Riga и Rus.Postimees ценные призы и рекомендательные письма.

Также жюри решило отдельно отметить талантливых авторов, чьи материалы вызвали большой интерес редакции и читателей Rus.Postimees: Алеся Шишова, Михаил Зайцев, Георг Ааль и Альбина Бондарь. Ребята получат рекомендательные письма.

Чтобы почитать все материалы, заходите прямо в рубрику – Generation P.