Верховный суд РФ отказался пересмотреть срок Навального по делу "Ив Роше"

Алексей Навальный и его брат Олег в 2014 году были признаны виновными в мошенничестве и легализации преступных средств. По версии следствия, они убедили компанию "Ив Роше" заключить невыгодный контракт. Алексей Навальный получил 3,5 года условно, а Олег Навальный - 3,5 года реального срока.

Братья отрицали вину, называя дело политически мотивированным. В 2017 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал приговор несправедливым. Правительство РФ выплатило Навальному компенсацию, однако сам приговор так и не был отменен.

В январе 2021 года Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии после лечения от отравления в России ядом "Новичок". Он был задержан в аэропорту Шереметьево и уже на следующий день помещен в СИЗО. Вскоре Симоновский суд Москвы по ходатайству ФСИН заменил политику условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Навальный был признан виновным в нарушении правил отбывания условного срока.