«Мы слишком привыкли ко всему иностранному»: граждане РФ о влиянии санкций на их жизнь

Жительница Москвы Юлия Г. (фамилия редакции известна) рассказала, что заметные изменения произошли в ценах на продукты, но какого-либо недостатка товаров пока нет. «Цены выросли значительно. Пока дефицита товаров я не заметила: все, что я обычно беру, есть в наличии. Сахар я не покупаю, но видела, что одно время полки в магазинах были пустые, но вот буквально на днях сахар опять появился. Был бум на средства личной гигиены, быстро разбирали, - говорит она. - Акции пока есть, хотя писали, что магазинам сейчас невыгодно проводить какие-либо скидочные кампании и хотели их убрать, но этого еще не произошло».