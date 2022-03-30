Медсестры латвийской больницы отказываются лечить украинцев?

«Они там совсем стыд потеряли? Наших там бьют, ломают кости, а мы должны этим украинцам помогать? И о других эпизодах рассказала, как маленькие русскоязычные мальчики говорят украинцам, чтобы те возвращались и т. д. Даугавпилс - точно не то место, куда стоит отправлять беженцев», - написал Рейникс.

У многих пост вызвал недоумение, а другие пользователи соцсети поинтересовались: «Кто такие медсестры первой помощи?». Автор записи на этот вопрос не ответил, а руководитель Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле отвергла версию о том, что это могли быть ее сотрудники: «Это точно не о NMPD. У нас с бригадой выезжают помощники врачей. А СМС персоналу руководство отправляет только в случае вызова на работу в режиме чрезвычайной ситуации».

Latvijas Avīze хотела выяснить подробности у Рейникса, но тот находился за пределами страны и написал в ответ, что «может быть, это были медсестры из какой-либо частной практики, не из главной больницы. Это не уточнялось, но так оно и было».

Этот твит музыканта очень болезненно воспринял председатель правления Даугавпилсской региональной больницы Григорий Семенов, который на этой неделе подробно высказался о ней в Facebook. Семенов считает, что подобные слухи отрицательно сказались на престиже больницы.