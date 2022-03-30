На прошлой неделе широкий резонанс вызвала запись в Twitter латвийского певца Лауриса Рейникса. «Только что коллега рассказала, как возмутились медсестры первой помощи в Даугавпилсе, когда получили от руководства СМС с текстом о помощи украинцам», - написал он, передает Rus.TVNET со ссылкой на Latvijas Avīze.
Медсестры латвийской больницы отказываются лечить украинцев?
«Они там совсем стыд потеряли? Наших там бьют, ломают кости, а мы должны этим украинцам помогать? И о других эпизодах рассказала, как маленькие русскоязычные мальчики говорят украинцам, чтобы те возвращались и т. д. Даугавпилс - точно не то место, куда стоит отправлять беженцев», - написал Рейникс.
У многих пост вызвал недоумение, а другие пользователи соцсети поинтересовались: «Кто такие медсестры первой помощи?». Автор записи на этот вопрос не ответил, а руководитель Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле отвергла версию о том, что это могли быть ее сотрудники: «Это точно не о NMPD. У нас с бригадой выезжают помощники врачей. А СМС персоналу руководство отправляет только в случае вызова на работу в режиме чрезвычайной ситуации».
Latvijas Avīze хотела выяснить подробности у Рейникса, но тот находился за пределами страны и написал в ответ, что «может быть, это были медсестры из какой-либо частной практики, не из главной больницы. Это не уточнялось, но так оно и было».
Этот твит музыканта очень болезненно воспринял председатель правления Даугавпилсской региональной больницы Григорий Семенов, который на этой неделе подробно высказался о ней в Facebook. Семенов считает, что подобные слухи отрицательно сказались на престиже больницы.
Эксперимент журналистов программы TV3 Bez Tabu, вышедших на улицы Даугавпилса с украинским флагом в ожидании реакции горожан (из сюжета очевидно, что в адрес человека, державшего в руках флаг, полетели ругань и осуждение), по мнению Семенова, подлил масла в огонь.