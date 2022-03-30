Ср, 30.03.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Вы его видели? ⟩ Полиция разыскивает 29-летнего Никиту, подозреваемого в преступлении против личности

rus.postimees.ee
Полиция разыскивает 29-летнего Никиту, подозреваемого в преступлении против личности
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Разыскиваемый Никита.
Разыскиваемый Никита. Фото: Politsei

 Криминальное бюро Пыхьяской префектуры разыскивает 29-летнего Никиту, который подозревается в тяжелом преступлении против личности.

Разыскиваемый может находиться в Таллинне или Харьюмаа.

Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении этого мужчины, написать на электронную почту leo.vaat@politsei.ee или позвонить по номеру 58557393.

Ключевые слова
Наверх