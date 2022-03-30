Криминальное бюро Пыхьяской префектуры разыскивает 29-летнего Никиту, который подозревается в тяжелом преступлении против личности.
Вы его видели? ⟩ Полиция разыскивает 29-летнего Никиту, подозреваемого в преступлении против личности
Полиция разыскивает 29-летнего Никиту, подозреваемого в преступлении против личности
Разыскиваемый может находиться в Таллинне или Харьюмаа.
Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении этого мужчины, написать на электронную почту leo.vaat@politsei.ee или позвонить по номеру 58557393.