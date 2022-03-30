Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в четверг, 31 марта, составит 192,41 евро за мегаватт-час, пишет Rus.ERR.
В последний день марта электричество на бирже подорожает до 192 евро
В последний день марта электричество на бирже подорожает до 192 евро
Дороже всего - 323,56 евро - электричество будет стоить c 9 до 10 утра, свидетельствуют данные Nord Pool.
Минимальным тариф будет 03:00 до 04:00, когда цена составит 107,07 евро за мегаватт-час.
По сравнению со средой, когда среднесуточная цена составила 185,40 евро, электричество 31 марта подорожает на 3,78%.
В Латвии и Литве средний биржевой тариф в четверг составит 195,47 евро за мегаватт-час.
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