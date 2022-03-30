В последний день марта электричество на бирже подорожает до 192 евро

Дороже всего - 323,56 евро - электричество будет стоить c 9 до 10 утра, свидетельствуют данные Nord Pool.

Минимальным тариф будет 03:00 до 04:00, когда цена составит 107,07 евро за мегаватт-час.

По сравнению со средой, когда среднесуточная цена составила 185,40 евро, электричество 31 марта подорожает на 3,78%.