FIFA представила официальный мяч чемпионата мира-2022 в Катаре

Это 14-й по счету мяч, созданный Adidas для чемпионата мира по футболу FIFA. Он обладает рядом уникальных свойств: например, в полете он движется быстрее, чем любой другой мяч в истории турнира.

«Это потрясающий, прочный и высококачественный официальный мяч, разработанный Adidas, Он наверняка понравится не только звездам, которые выйдут на крупнейшую в мире площадку в Катаре, но также и обычным игрокам всего миреа», — сказал Жан-Франсуа Пати, директор по маркетингу FIFA.

Разработанный с использованием передовых технологий, а также прошедший всевозможные испытания не только в лабораториях, но и непосредственно футболистами мяч Al Rihla обеспечивает высочайший уровень точности и надежности на игровом поле, отчасти благодаря новой форме и текстуре поверхности.

Мяч получил название Al Rihla, что с арабского языка переводится как «путешествие». Дизайн мяча вдохновлён уникальной архитектурой Катара и национальным флагом страны. Техническим спонсором выступила немецкая компания Adidas.

На данный момент определены 27 из 32 участников предстоящего мундиаля, а именно: Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Нидерланды, Польша, Португалия, Сербия, Франция, Хорватия, Швейцария, Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Гана, Марокко, Сенегал, Камерун, Тунис, Иран, Катар, Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония и Канада.