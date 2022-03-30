Инфляция в Литве достигла пика почти за 30 лет из-за геополитики и роста цен на топливо и продовольствие

Это самая высокая годовая инфляция с 1994 года, когда она достигала 45%, отмечает статведомство.

В марте рост цен был обусловлен преимущественно повышением цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другое топливо, продукты питания и безалкогольные напитки, товары и услуги в транспортной сфере и ряд других услуг.

Предварительная месячная инфляция в марте по сравнению с февралем равнялась 2,4%.

Эксперты, опрошенные агентством BNS, расходятся во мнении относительно дальнейшей динамики потребительских цен. Экономист SEB Тадас Повилаускас ожидает замедления инфляции в апреле. Экономист Swedbank Нериюс Мачюлис считает, что пик инфляции приходится как раз на март-апрель, а во втором полугодии она должна опуститься до уровня ниже 10%. Между тем, экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас считает, что во второй половине года инфляция может еще больше усилиться.

"Война, санкции для России - это в краткосрочном периоде (оказывает влияние на цены - прим.), пока приспосабливаются производители другого сырья, так называемые добывающие силы в других регионах мира, пока перераспределяются потоки поставок товаров и сырья, этот скачок цен, очевидно, что наблюдается и из-за неопределенности", - сказал Мачюлис из Swedbank.

Аналитик SEB Повилаускас утверждает, что инфляция в марте по сути обусловлена двумя основными факторами - горючим и продуктами питания.

"На заправках в марте по сравнению с февралем дизельное топливо подорожало более чем на 20%, бензин - более чем на 15%. Если иметь в виду, что месячная инфляция составляет 2,4%, только горючее составляет половину этой суммы - 1,2%. Между тем, в магазинах в марте подорожали макароны, молочные продукты, рыба, некоторые мясные изделия", - уточнил Повилаускас.

Маурицас подчеркивает, что инфляция в Литве выше, чем во многих других странах. "Нет в других странах такой большой инфляции, там энергетика составляет две трети роста цен, недвижимость так не дорожает и зарплаты, особенно в Евросоюзе, не растут так быстро, потому что понятна неопределенность, угроза войны", - сказал BNS Маурицас.

По словам экономиста Swedbank, если учитывать тенденции на сырьевых рынках и снижение цены на нефть в последнее время, то пик инфляции в Литве должен быть достигнут в марте или апреле, а во второй половине года она должна упасть ниже 10%.

"В среднесрочный период, во втором полугодии этого года, в следующем году очень маловероятно, что цены будут продолжать расти такими темпами. Просто мы видим одноразовый скачок цен и он, вполне вероятно, останется на таком высоком уровне, но не будет больше расти такими темпами, какие мы наблюдали последние полгода", - сказал Мачюлис.

По словам Повилаускаса, в апреле рост инфляции может приостановиться, если статистики включат в расчеты введенный правительством нулевой НДС на отопление.

"Если статистики полностью его учтут и пересчитают, то в апреле инфляция может замедлиться. Такого месячного изменения (2,4%) мы точно не увидим. Я бы предположил, что в таком случае в апреле месячная инфляция составит 1%, а среднегодовая - 15,5%", - прогнозирует экономист.

Однако по мнению экономиста Luminor Маурицаса, из-за сохраняющегося уровня потребления во втором полугодии ситуация может быть еще хуже.

"Во второй половине года есть большая угроза того, что инфляция еще больше усилится, так как пока ожидания потребителей неплохие, потребление не останавливается, мы закрутимся в эту спираль растущих цен и зарплаты", - сказал Маурицас.

Экономист в начале марта говорил, что пик инфляции отдаляется, а сейчас он говорит, что дефляции, возможно, придется подождать до 2024 года.