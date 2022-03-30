Хореограф, постановщик ледовых шоу Илья Авербух прокомментировал новость о том, что Федерация фигурного катания России оспаривает в CAS решение Международного союза конькобежцев об отстранении спортсменов от соревнований под эгидой ISU, передает Sports.ru.
Илья Авербух: «Если вопрос не решится, фигуристы начнут искать варианты выступлений за другие страны»
«Я думаю, конечно, бороться за права наших спортсменов необходимо, мы должны продолжать это делать. Понятно, что сейчас ситуация очень сложная, мы видим, что дела идут не в юридической, а в политической плоскости. Ближайшие примеры показывают, что будет сложно. Российский футбольный союз пытался обжаловать отстранение от чемпионата мира, с IBU сейчас эта история… Все это не внушает оптимизма, – отметил Авербух. - Нам нужно быть в орбите мирового спорта, и я очень надеюсь, что в скорейшем времени ситуация разрешится, и мы будем выступать вместе. Обособленность никогда не способствует прогрессу. Более того, я уверен, что если вопрос не решится, фигуристы начнут искать варианты выступлений за другие страны. Потому что все хотят соревноваться на мировой арене».