Совершенные в Украине военные преступления расследует и КаПо

На сегодняшний день деятельность КаПо заключается, прежде всего, в сборе доступных в Эстонии доказательств и доказательств, о случаях, имеющих связь с Эстонией.

«Первые следственные действия на сегодня произведены. Следствие ведет Полиция безопасности, руководит — Государственная прокуратура», - подтвердили в КаПо.

Аналогичные уголовные дела возбудили как Украина, так и многие другие страны. КаПо и прокуратура ведут активное международное сотрудничество для расследования военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в Украине.

Речь идет о первом в Эстонии уголовном деле, в центре которого находятся жестокие международные преступления, совершенные в 21 веке.