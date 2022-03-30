Полиция безопасности Эстонии занялась расследованием военных преступлений в Украине. Уголовное дело возбуждено, исходя из универсальной юрисдикции, которая позволяет следственным органам Эстонии расследовать и международные преступления, совершенные за пределами страны.
Совершенные в Украине военные преступления расследует и КаПо
На сегодняшний день деятельность КаПо заключается, прежде всего, в сборе доступных в Эстонии доказательств и доказательств, о случаях, имеющих связь с Эстонией.
«Первые следственные действия на сегодня произведены. Следствие ведет Полиция безопасности, руководит — Государственная прокуратура», - подтвердили в КаПо.
Аналогичные уголовные дела возбудили как Украина, так и многие другие страны. КаПо и прокуратура ведут активное международное сотрудничество для расследования военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в Украине.
Речь идет о первом в Эстонии уголовном деле, в центре которого находятся жестокие международные преступления, совершенные в 21 веке.
Из прежних лет у Эстонии есть опыт расследования международных преступлений, совершенных оккупационными властями нацистской Германии и Советского Союза.