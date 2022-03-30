Эстонская разведка: РФ меняет стратегические цели военного вмешательства

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На начатых 29 марта в Турции переговорах представители Российской Федерации (РФ) обещали деэскалировать ситуацию на киевском и черниговском направлениях. Несмотря на то, что российская сторона объясняет этот шаг актом доброй воли и вкладом в переговорный процесс, весьма вероятно, что на самом деле он является признаком переноса основной тяжести военных усилий на восток Украины. Кроме того, это заявление также ориентировано на российскую публику – оно объясняет отсутствие успехов на этих двух направлениях.

Согласно нашей оценке, РФ меняет стратегические цели военного вмешательства: Россия отказывается от свержения украинской власти в пользу достижения таких условий перемирия, которые позволят ей впредь давить на правительство Украины и дестабилизировать обстановку в стране.

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжают наносить точечные удары по западным областям Украины, таким образом они пытаются помешать поставкам западной военной помощи и нарушить каналы снабжения.

На сегодняшний день ВС РФ не успевают восполнять потери в подразделениях, поэтому на большинстве направлений российские войска перешли к обороне. Основные усилия военной операции перенацелены на Донбасс – россияне надеются разбить восточную группировку вооруженных сил Украины (ВСУ). Помимо этого, вероятнее всего, российские войска проводят ряд мероприятий, которыми до 24 февраля они либо не занимались, либо занимались с серьезными упущениями:

Создают оперативный резерв Приводят в порядок структуру управления войсками Улучшают снабжение войск

Киевское направление (Север)

Без существенных изменений. Артиллерийские дуэли продолжаются, украинские войска совершают локальные атаки.

Черниговско-киевское направление (Северо-Восток)

Чернигов по-прежнему находится под обстрелом российской артиллерии, впрочем подвижные соединения ВС РФ в большинстве случаев оставались на своих позициях. Порядки двигавшихся на Киев подразделений российских войск относительно разряжены, поэтому в ближайшее время эти соединения могут совершить тактический отход в целях обеспечения собственной безопасности.

Харьковское направление (Восток)

Российские подразделения не предпринимали сильных атак.

Рубеж Донецк – Луганск

Гарнизон Мариуполя продолжает оказывать сопротивление. Весьма вероятно, что украинские войска держат очаговую оборону, а отдельные подразделения не имеют связи друг с другом – об этом говорят частичные успехи ВС РФ по объединению передовых линий некоторых штурмующих колонн в единое целое.

В остальных местах Донецкой области российские войска значимых результатов не добились, однако в Луганской области они действовали несколько успешнее. Есть причины для сомнения, что ВС РФ хватит наличных сил для полного захвата Донецкой области. Ближайшей задачей группировки, наступающей от Луганска, вероятнее всего, станет захват Славянска.

Крымское направление