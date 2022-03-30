Фото ⟩ Коварный участок дороги: уже второй грузовик вылетел в кювет

ДТП произошло в среду, 30 марта, в 8.50 в том же месте шоссе Рига-Псков, где в конце января с дороги выехал перевозивший газ грузовик.

«Водитель грузовика потерял управление над машиной и выехал с дороги, где в кювете грузовик перевернулся на бок, - сказала Lõuna-Eesti Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк. - Водитель не пострадал, далее делом будет заниматься страховая компания».

Судя по регистрационному номеру, грузовик из Польши, а по словам местных жителей, за рулем был белорус. Грузовик направлялся в сторону латвийской границы.

По сравнению с произошедшей вечером 27 января аварией с перевозившим газ грузовиком, когда было темно и шел снег, утром в среду была солнечная погода и дорога была покрыта тонким слоем снега.

«В настоящее время погода очень переменчивая, и дороги вечером, ночью и ранним утром могут быть более скользкими, чем обычно, — добавила Керли Вирк. - Поэтому следует более тщательно выбирать подходящую для дорожных условий скорость движения, и пока температура прыгает около нуля градусов, не стоит слишком торопиться с заменой шин».