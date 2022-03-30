Эстонский красный крест уверяет, что все пожертвования жителей Эстонии дойдут до Украины

Генеральный секретарь Эстонского Красного Креста Арви Перв заявил, что в интересах всех сторон, чтобы помощь получили в первую очередь те, кто больше всего в ней нуждается, а помощь была доступна именно тогда, когда это больше всего необходимо.

«С этой целью мы находимся в тесном контакте с Украинским Красным Крестом. Сегодня утром мы проинформировали Генерального секретаря Максима Доценко о затруднениях, которые ставят под сомнение перевод пожертвований частями, а также о том, что часть денег еще не переведена на сегодняшний день. Мы подтверждаем, что собранные в Эстонии пожертвования дойдут до жителей Украины», - сказал Перв.