Ср, 30.03.2022
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Эстонский красный крест уверяет, что все пожертвования жителей Эстонии дойдут до Украины

rus.postimees.ee
Эстонский красный крест уверяет, что все пожертвования жителей Эстонии дойдут до Украины
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Красный крест
Красный крест Фото: Sander Ilvest

Эстонскому Красному кресту на помощь Украине пожертвовали 4,7 млн евро. Два миллиона евро были переведены по просьбе Украинского Красного креста напрямую Комитету Международного Красного креста для оказания помощи на месте, в Украине. 

Генеральный секретарь Эстонского Красного Креста Арви Перв заявил, что в интересах всех сторон, чтобы помощь получили в первую очередь те, кто больше всего в ней нуждается, а помощь была доступна именно тогда, когда это больше всего необходимо. 

«С этой целью мы находимся в тесном контакте с Украинским Красным Крестом. Сегодня утром мы проинформировали Генерального секретаря Максима Доценко о затруднениях, которые ставят под сомнение перевод пожертвований частями, а также о том, что часть денег еще не переведена на сегодняшний день. Мы подтверждаем, что собранные в Эстонии пожертвования дойдут до жителей Украины», - сказал Перв.

Максим Доценко в разговоре с Эстонским Красным крестом заявил следующее: «Мы понимаем давление, с которым вы сейчас сталкиваетесь. Всё население Украины пострадало от вооруженного конфликта, и помощь, гуманитарные программы, безусловно, нужны в долгосрочной перспективе. Мы высоко ценим постоянную поддержку наших партнеров и в настоящее время обсуждаем с правительством Украины, как организовать долгосрочную помощь на национальном уровне».

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