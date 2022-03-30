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Фото ⟩ Полицейские встречали прибывших из Украины детей тортом и песней

rus.postimees.ee
Полицейские встречали прибывших из Украины детей тортом и песней
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Цент приема военных беженцев в Тарту.
Цент приема военных беженцев в Тарту. Фото: Margus Ansu

Сегодня ночью в Тартуском центре приема военных беженцев полиция приветствовали двух детей песней в честь дня ​рождения.

Лыунаская префектура сообщила в Facebook, что сегодня ночью из Украины прибыл автобус, в котором, в числе других, в Тарту прибыли 12-летняя девочка и 13-летний мальчик, у которых был день рождения. Однако в долгом путешествии не было ни минуты, чтобы подумать о дне рождения или тем более отпраздновать его. Поэтому полицейские Гуннар и Сийм встретили именинников песней и тортом.

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