Фото ⟩ Полицейские встречали прибывших из Украины детей тортом и песней

Лыунаская префектура сообщила в Facebook, что сегодня ночью из Украины прибыл автобус, в котором, в числе других, в Тарту прибыли 12-летняя девочка и 13-летний мальчик, у которых был день рождения. Однако в долгом путешествии не было ни минуты, чтобы подумать о дне рождения или тем более отпраздновать его. Поэтому полицейские Гуннар и Сийм встретили именинников песней и тортом.