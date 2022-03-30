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Олимпийский чемпион Евгений Дементьев завершил карьеру

rus.postimees.ee
Олимпийский чемпион Евгений Дементьев завершил карьеру
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Евгений Дементьев
Евгений Дементьев Фото: Lauri Kulpsoo

Легендарный российский лыжник Евгений Дементьев объявил о завершении спортивной карьеры.

Дементьев является олимпийским чемпионом Турина-2006, также он серебряный призер в марафоне протяженностью 50 км.

Накануне в Сыктывкаре состоялась лыжная гонка, на которой он объявил о завершении карьеры.

"Что можно чувствовать в последней гонке? А ничего, все замечательно. По трассе замечательная поддержка была, хоть приходилось иногда терпеть, но в большей степени получал удовольствие", - цитирует Дементьева "Матч ТВ".

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