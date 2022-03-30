Олимпийский чемпион Евгений Дементьев завершил карьеру

Накануне в Сыктывкаре состоялась лыжная гонка, на которой он объявил о завершении карьеры.

"Что можно чувствовать в последней гонке? А ничего, все замечательно. По трассе замечательная поддержка была, хоть приходилось иногда терпеть, но в большей степени получал удовольствие", - цитирует Дементьева "Матч ТВ".