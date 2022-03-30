Кая Каллас о местных русских: они очень хорошо видят, что по ту сторону границы жизнь хуже

Премьер-министр Каллас поблагодарила премьер-министра Фредериксен за долгосрочную приверженность Дании защите нашего региона. «Сегодня датские военные находятся в Тапа. Датские самолеты помогают защищать воздушное пространство НАТО, а датские корабли обеспечивают безопасность в Балтийском море», — сказала Каллас. В условиях новой ситуации с безопасностью Дания планирует еще больше увеличить свое присутствие в странах Балтии.

Как отметила Каллас, после 24 февраля общая картина в сфере европейской безопасности изменилась до неузнаваемости — и измениться должны и мы сами. «Необходимо ясно показать агрессору, что мы готовы себя защищать. Для усиления безопасности стран НАТО важен вклад каждого из союзников. Расходы на оборону в каждой из стран альянса должны составлять не менее 2 процентов, в Эстонии они вырастут до 2,5% ВВП», — сказала Каллас.

По словам премьер-министра ЭР, долгосрочная оборона и сдерживание восточного крыла НАТО также нуждаются в укреплении. «Нашему региону нужно больше союзнических сил и сил на суше, на море и в воздухе», — отметила она.

Говоря об агрессии России против Украины Каллас отметила, что важнее всего — продолжить поддержку Украины. «По-прежнему первостепенное значение остается за военной помощью. Как Эстония, так и Дания сделали много для того, чтобы поддержать Украину. Я призываю последовать нашему примеру и более крупные державы, найти для такой помощи еще больше возможностей», — добавила Каллас.

Премьер-министр подчеркнула, что следует все больше усложнять жизнь агрессору, вводя дополнительные санкции и усилия международную изоляцию России. «Следует закрутить кран финансовой подпитки военной машины Путина и здесь в центре внимания — нефть и газ. Я предлагаю частично заморозить платежи России за нефть и газ, чтобы использовать эти средства для восстановления Украины», — сказала Каллас.

Но сколько пророссийски настроенных русских живет в Эстонии? «Это очень хороший вопрос, но на него трудно ответить», — сказала Каллас. «Русские, проживающие в восточной части Эстонии, не являются однородной группой. Мы также провели исследование того, как они видят ситуацию. Их готовность защищать Эстонию возросла, потому что никто не хочет войны у себя дома», — добавила Каллас.

Подавляющее большинство респондентов этого опроса также сказали, что чувствуют большую эмоциональную связь с Эстонией, чем с Россией. «Я считаю, что в этой ситуации мы должны действовать ради нашей общей идентичности. У нас были конфликты, и война в Украине сейчас все усиливает. Приближается 9 мая, и русскоязычное меньшинство отмечает его как День Победы, но для Эстонии это момент, когда начались акты устрашения. Мы это не празднуем. Мы стараемся избегать возможных конфликтов», — сказала Каллас.