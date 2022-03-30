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Умер бывший спортивный журналист Postimees Валерий Максимов

rus.postimees.ee
Умер бывший спортивный журналист Postimees Валерий Максимов
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Валерий Максимов.
Валерий Максимов. Фото: Sille Annuk

Прошлой ночью умер 72-летний спортивный журналист Валерий Максимов, который долгие годы также работал в Postimees.

Максимов, получивший историческое образование в Тартуском университете, работал в 1990–1992 годах в Rahva Hääl, в 1990–1998 в Postimees, был главным редактором Spordileht в 1998–1999 годах и ответственным редактором Eesti Spordileht в 2002–2005 гг. В 1991–1999 годах он был председателем Эстонской федерации спортивных журналистов, шесть раз был выбран лучшим спортивным журналистом Эстонии.

Главным увлечением Максимова был волейбол, с 1984 по 1994 год он был членом правления и вице-президентом Эстонского союза волейбола. Он составлял и редактировал журнал Vollekiri, справочники по волейболу и сайт volley.ee. Сценарист документального фильма «Geim Vanjale» (1991, о тренере по волейболу Иване Драчеве). С 2006 года являлся членом членом правления и почетным членом (2016) Эстонского общества истории спорта. В 2021 году был удостоен знака отличий Эстонского олимпийского комитета (ЭОК).

Rus.Postimees выражает соболезнования близким Валерия Максимова.

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