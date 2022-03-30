Положение финских компаний на российском рынке становится все более затруднительным, сообщает Лаури Вейялайнен, исполнительный директор консалтингового агентства East Office. Как пишет Yle, в крайне сложной ситуации оказались порядка 30 финских предприятий, которые East Office представляет в России. Процесс сворачивания деятельности оказался для них более чем трудным, сообщает Вейялайнен.
Руководство финских компаний в России столкнулось с запугиванием и угрозами
«Уже неделю как руководство вызывают на слушания и допросы в прокуратуру. Руководители несут уголовную ответственность за деятельность своих компаний, и в худшем случае наказанием может стать тюремное заключение сроком 15 лет», – сообщает Вейялайнен информагентству STT.
Он также сообщает об угрозах и запугивании, которому подверглись местные руководители финских предприятий в России. Одной из угроз стала национализация производства. По словам Вейялайнена, за запугиванием стоит страх массовой безработицы в России.
Финское посольство и российские власти взаимодействуют гораздо меньше, чем раньше
Пресс-атташе посольства Финляндии в Москве Танели Добровольский в электронном письме агентству STT сообщает, что на данный момент в России находится 270 финских граждан, заявивших в МИД о своем пребывании на территории РФ. Добровольский не может наверняка сказать, сколько из них являются обладателями двух паспортов.
В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о планах ограничить въезд в РФ гражданам «недружественных стран».
На данный момент МИД Финляндии предостерегает финских граждан от любых поездок в Россию в том числе из-за проблем с банковскими платежными системами и ненадежного транспортного сообщения.
По словам Добровольского, коммуникация между посольством и российскими властями сейчас сократилась в разы.
“Банкротство по собственному желанию невозможно”
Лаури Вейялайнен из East Office заявляет, что размер предприятий, действующих на территории РФ, влияет на их способность быстро свернуть деятельность и покинуть страну. Небольшие компании со штатом менее 15 человек могут сделать это наиболее безболезненно. Средние и крупные предприятия сталкиваются с большим количеством препятствий.
Представляемые организацией East Office компании, работающие в России, являются крупными игроками на рынке, и им гораздо сложнее в одночасье свернуть деятельность.
«Большой бизнес сейчас в такой ситуации, когда каждой компании приходится оценивать текущее положение дел и принимать решение самостоятельно», - отмечает Вейялайнен. По его словам, Россия пытается разными способами усложнить уход зарубежных компаний с российского рынка.
«Это происходит в том числе в виде ответных санкций и разнообразных манипуляций с законодательством. Уход с рынка не всегда возможен, несмотря на то, что компании готовы нести огромные финансовые убытки», - добавил Вейялайнен.
Российские власти в деталях сообщают руководству западных компаний, что последует за прекращением деятельности.
«Им в том числе говорят, что банкротство по собственному желанию невозможно. Цель этих действий – вынудить предприятия сохранить деятельность и остаться в России», - подытожил Вейялайнен.