Руководство финских компаний в России столкнулось с запугиванием и угрозами

«Уже неделю как руководство вызывают на слушания и допросы в прокуратуру. Руководители несут уголовную ответственность за деятельность своих компаний, и в худшем случае наказанием может стать тюремное заключение сроком 15 лет», – сообщает Вейялайнен информагентству STT.

Он также сообщает об угрозах и запугивании, которому подверглись местные руководители финских предприятий в России. Одной из угроз стала национализация производства. По словам Вейялайнена, за запугиванием стоит страх массовой безработицы в России.

Финское посольство и российские власти взаимодействуют гораздо меньше, чем раньше

Пресс-атташе посольства Финляндии в Москве Танели Добровольский в электронном письме агентству STT сообщает, что на данный момент в России находится 270 финских граждан, заявивших в МИД о своем пребывании на территории РФ. Добровольский не может наверняка сказать, сколько из них являются обладателями двух паспортов.

В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о планах ограничить въезд в РФ гражданам «недружественных стран».

На данный момент МИД Финляндии предостерегает финских граждан от любых поездок в Россию в том числе из-за проблем с банковскими платежными системами и ненадежного транспортного сообщения.

По словам Добровольского, коммуникация между посольством и российскими властями сейчас сократилась в разы.

“Банкротство по собственному желанию невозможно”

Лаури Вейялайнен из East Office заявляет, что размер предприятий, действующих на территории РФ, влияет на их способность быстро свернуть деятельность и покинуть страну. Небольшие компании со штатом менее 15 человек могут сделать это наиболее безболезненно. Средние и крупные предприятия сталкиваются с большим количеством препятствий.

Представляемые организацией East Office компании, работающие в России, являются крупными игроками на рынке, и им гораздо сложнее в одночасье свернуть деятельность.

«Большой бизнес сейчас в такой ситуации, когда каждой компании приходится оценивать текущее положение дел и принимать решение самостоятельно», - отмечает Вейялайнен. По его словам, Россия пытается разными способами усложнить уход зарубежных компаний с российского рынка.

«Это происходит в том числе в виде ответных санкций и разнообразных манипуляций с законодательством. Уход с рынка не всегда возможен, несмотря на то, что компании готовы нести огромные финансовые убытки», - добавил Вейялайнен.

Российские власти в деталях сообщают руководству западных компаний, что последует за прекращением деятельности.