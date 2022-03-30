Фото ⟩ Невнимательность водителя привела к ДТП

Автомобиль Honda приближался к Таллиннской улице с улицы Пости. Вероятно, водитель не заметил приближающийся со стороны центра города Audi и выехал на главную дорогу, где машины столкнулись, сообщает Järva Teataja.

Оба автомобиля в результате столкновения получили повреждения, движение на Таллиннской улице некоторое время было нарушено. Позже прибыла полиция, которая начала регулировать движение.