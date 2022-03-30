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Фото ⟩ Невнимательность водителя привела к ДТП

Анне Пыдер
Невнимательность водителя привела к ДТП
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Сегодня в 16:15 на Таллиннской улице в Пайде произошло ДТП, когда двигавшийся по второстепенной дороге автомобиль столкнулся с автомобилем на главной дороге.

Автомобиль Honda приближался к Таллиннской улице с улицы Пости. Вероятно, водитель не заметил приближающийся со стороны центра города Audi и выехал на главную дорогу, где машины столкнулись, сообщает Järva Teataja.

Оба автомобиля в результате столкновения получили повреждения, движение на Таллиннской улице некоторое время было нарушено. Позже прибыла полиция, которая начала регулировать движение.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи осмотрела участников ДТП, но серьезных повреждений у них не было обнаружено.

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