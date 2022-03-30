Лавров в Китае заявил о желании "снять напряженность" в конфликте с Украиной

В свою очередь глава МИД КНР заявил, что украинский вопрос имеет сложную историю. Он стал результатом не только затяжного конфликта в области безопасности, но и менталитета холодной войны и конфронтации. Китай, подчеркнул Ван И, поддерживает Россию и Украину в попытках дипломатического преодоления кризиса, чтобы как можно скорее добиться прекращения военного противостояния, способного перерасти в крупный гуманитарный кризис. По словам главы внешнеполитического ведомства КНР, в долгосрочной перспективе необходимо извлечь уроки из произошедшего. В рамках переговоров должна быть создана устойчивая архитектура безопасности в Европе.

В свою очередь Лавров в видеоролике, выпущенном российским МИДом перед встречей с Ван И заявил, что мир "переживает очень серьезный этап в истории международных отношений". "Мы вместе с вами и с нашими единомышленниками будем двигаться к многополярному, справедливому, демократическому мировому порядку", - сказал Лавров.