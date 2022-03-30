Компания Samsung убрала букву Z из названий своих телефонов в Эстонии, Латвии и Литве

Производитель уже отказался от брендинга с буквой Z на своих официальных сайтах для Литвы, Латвии и Эстонии . Так, смартфон со складным экраном Galaxy Z Fold3 5G теперь называется Galaxy Fold3 5G, а Galaxy Z Flip3 5G — Galaxy Flip3 5G.

Предполагается, что изменения могут быть связаны с войной в Украине. При этом на украинском сайте Samsung таких изменений не произошло. По данным Android Headlines и NotebookCheck, вскоре компания может изменить названия смартфонов на своих сайтах по всей Европе. В самой Samsung официальных заявлений на этот счет пока не делали.