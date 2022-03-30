Евгений Осиновский покидает Рийгикогу

«Я взял перерыв в социальных сетях на несколько месяцев, за это время произошло невероятное количество событий в мире, в Эстонии и в моей работе. Попробую еще раз взять себя в руки», — сообщил Осиновский в соцсетях.

Осиновский отмечает, что после местных выборов соцдемам удалось начать участвовать в управлении Таллинном в качестве партнера по коалиции.

«Уже тогда я сказал, что хочу покинуть Рийгикогу и посвятить себя работе по управлению городом Таллинном. По разным причинам потребовалось время, чтобы принять это решение, но теперь оно принято. А именно, сегодня я подал в правление Рийгикогу заявление о выходе из состава Рийгикогу», - пишет он.