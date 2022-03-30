Чернигов обстрелян, несмотря на обещание Москвы снизить боевую активность. Какова обстановка на 35-й день войны?

По словам главы региона, в результате продолжавшихся всю ночь обстрелов пострадали жилые дома, инфраструктура, здания библиотек и торговых центров.

"Всю ночь враг бил по Чернигову. Но мы все восстановим, и наш Чернигов будет еще лучше, чем был; наш Нежин будет еще лучше; все города Черниговщины будут намного лучше, чем они есть на сегодня", - сказал Чаус.

Фото: EPA

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что обещание России ослабить наступление на Киев и Чернигов было бы хорошей новостью, если бы слова российских властей можно было принимать на веру.

"Часто русские говорят одно, а на самом деле происходит другое. Только время покажет, сколько правды в этих словах. Мы сейчас очень осторожно относимся к этим словам", - сказал Атрошенко Би-би-си.

Ранее Атрошенко рассказал Би-би-си, что после обстрела нескольких жилых районов города накануне, во вторник, были госпитализированы 35 человек: "Некоторые погибли, некоторые лишились ног".

В условиях боевых действий у Би-би-си нет возможности независимо подтвердить эту информацию.

В Киеве в среду утром тоже звучали сирены воздушной тревоги, однако заместитель мэра города Николай Поворозник заявил, что в этот раз ночного обстрела не было.

В Киеве и Вашингтоне говорят, что заявление России о сокращении боевой активности на Киевском и Черниговском направлениях свидетельствует, что Москва перекидывает военные подразделения на восток Украины.

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Обещание снизить военную активность украинцы восприняли скептически. "Украинцы - не наивные люди", - заявил президент Владимир Зеленский в ночном видеообращении.

Президент США Джо Байден сказал, что оценивать заявление России рано, надо смотреть, какие действия за ним последуют.

Лидеры Великобритании, Франции, Германии и Италии также призвали не терять бдительности в отношении России.

Дипломатия, стратегия, боевые действия. Какова общая картина в Украине?

Прошло почти пять недель с момента вторжения России в Украину. После переговоров в Стамбуле во вторник Россия объявила, что собирается резко сократить боевые действия в районах вокруг Киева и Чернигова.

Военная разведка Великобритании сообщает, что Россия теперь сосредоточила внимание на восточных регионах, при этом некоторые подразделения, понесшие тяжелые потери, возвращаются в Россию и Беларусь для пополнения запасов и реорганизации.

Американский Институт изучения войны сообщает, что российские войска хоть и отказались от захвата Киева, но продолжают боевые действия, чтобы удержать свои нынешние позиции возле города.

Мариуполь. Фото: Reuters

Россия заявляет, что хочет сосредоточиться на "освобождении" восточного Донбасса (где расположены Донецк и Луганск), и, похоже, именно здесь теперь будут сосредоточены ее ударные силы.