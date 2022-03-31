Вчера Генштаб вооруженных сил Украины сообщил о том, что Россия ведет масштабную перегруппировку сил и сосредотачивает усилия на проведении наступательной операции в районе Донецкой и Луганской областей. Можно ли сказать, что анонсированное позавчера Россией снижение военной активности на киевском и черниговском направлении — это вовсе не жест доброй воли, как указывало российское министерство обороны, а вынужденная мера, потому что на этих направлениях России стало некем воевать? И что Россия действительно намерена сосредоточиться на захвате всего Донбасса, видя в этом более реальную цель, которую можно будет средствами пропаганды преподнести как победное завершение так называемой «специальной военной операции»? Об этом и многом другом ведущий студии Postimees Павел Соболев побеседует сегодня с исполнительным директором Международного центра обороны и безопасности Дмитрием Тепериком.
Студия Postimees: Кремль отказывается от планов взять Киев в пользу захвата всей территории Донбасса?
- Президент Украины Владимир Зеленский выступил вчера перед парламентом Норвегии и попросил предоставить Украине норвежские передвижные зенитно-ракетные комплексы, а также американские противокорабельные ракеты «Гарпун», сказав, что свобода должна быть вооружена не хуже тирании. Также Зеленский заявил об острой потребности украинской армии в средствах поражения бронетехники и артиллерийских системах. Можно ли сказать, что чем тяжелее становится ситуация в зонах военных действий для российских войск, тем охотнее и смелее западное сообщество начинает поставлять Украине вооружения?
- Премьер-министр Эстонии Кая Каллас встретилась вчера в Тапа с посетившей Эстонию с визитом главой правительства Дании Метте Фредериксен. Каллас сказала своей коллеге, что сухопутные войска Эстонии сейчас состоят из двух пехотных бригад, и их необходимо укрепить готовой к бою дивизией союзников. Будет ли такого присутствия сил союзников достаточно для обеспечения безопасности Эстонии, и готов ли альянс удовлетворить соответствующий запрос Эстонии?
- Вчера же Кая Каллас на совместной пресс-конференции с датским премьером сказала, что последние соцопросы показывают, что готовность русскоязычных жителей Эстонии защищать Эстонию возросла, потому что никто не хочет войны у себя дома; по словам Каллас, большинство русских, проживающих в Эстонии, тоже шокированы тем, что совершил Путин 24 февраля, и не желают Эстонии пережить что-то подобное. Насколько на самом деле общество Эстонии едино в оценках исходящей от России угрозы?
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