Студия Postimees: Кремль отказывается от планов взять Киев в пользу захвата всей территории Донбасса?

Вчера Генштаб вооруженных сил Украины сообщил о том, что Россия ведет масштабную перегруппировку сил и сосредотачивает усилия на проведении наступательной операции в районе Донецкой и Луганской областей. Можно ли сказать, что анонсированное позавчера Россией снижение военной активности на киевском и черниговском направлении — это вовсе не жест доброй воли, как указывало российское министерство обороны, а вынужденная мера, потому что на этих направлениях России стало некем воевать? И что Россия действительно намерена сосредоточиться на захвате всего Донбасса, видя в этом более реальную цель, которую можно будет средствами пропаганды преподнести как победное завершение так называемой «специальной военной операции»? Об этом и многом другом ведущий студии Postimees Павел Соболев побеседует сегодня с исполнительным директором Международного центра обороны и безопасности Дмитрием Тепериком.