Теперик: оказанию помощи Украине мешает усталость Европы от войны

- Кая Каллас на совместной пресс-конференции с датским премьером в Тапа вчера ответила на вопрос, сколько пророссийски настроенных русских живет в Эстонии. Каллас сказала, что последние соцопросы показывают, что готовность русскоязычных жителей Эстонии защищать Эстонию возросла, потому что никто не хочет войны у себя дома, и что у большинства местных русских эмоциональная связь с Эстонией сильнее, чем такая же связь с Россией. Наконец, Каллас сказала, что большинство русских, проживающих в Эстонии, тоже шокированы тем, что совершил Путин 24 февраля, и не желают Эстонии пережить что-то подобное. Такая оценка адекватна? Насколько на самом деле общество Эстонии едино в оценках исходящей от России угрозы?

- Начать следует с того, что любой здравомыслящий человек всегда будет осуждать войну в любом ее проявлении и вне зависимости от того, где она идет. Война в Украине касается очень многих людей, живущих в Эстонии, и касается лично, через рабочие или родственные связи, причем связи как с Украиной, так и с Российской Федерацией. Уже только по этой причине говорить о каком-то единстве общества в отношении этой войны пока не приходится. Тема войны в Украине в определенной степени раскалывает эстонское общество, и в Эстонии все-таки есть группы людей, которые оправдывают агрессию России, пусть эти группы даже и маргинальны. Эти люди по каким-то причинам верят президенту Путину и считают, что эта война должна закончиться победой России.

Конечно, групп русскоязычных людей, которые настроены прозападно, проэстонски, к счастью, намного больше, и это те люди, для которых важны ценности свободы и которые готовы их защищать. Но соцопросы все-таки показывают, что очень многие русскоязычные эстоноземельцы отстраняются от этой темы, говорят, что это не их война и что мы должны заботиться об Эстонии, сохраняя мир и покой у себя дома. В то же время, они могут иметь претензии к эстонским властям по каким-то вопросам, скажем, о коронавирусных ограничениях, зеленом повороте и повышении цен, но когда они видят кадры с разрушенными украинскими городами, они понимают, что такого они у себя в стране не хотят. Под каким бы флагом и под каким бы предлогом это ни делалось.