Теперик: оказанию помощи Украине мешает усталость Европы от войны

- Вчера Генштаб вооруженных сил Украины в очередной сводке о ходе войны сообщил, что Россия ведет масштабную перегруппировку сил и сосредотачивает усилия на проведении наступательной операции в районе Донецкой и Луганской областей. Можно ли сказать, что анонсированное позавчера Россией снижение военной активности на киевском и черниговском направлении — это вовсе не жест доброй воли, как указывало Минобороны РФ, а вынужденная мера, потому что на этих направлениях России стало некем воевать? И что Россия действительно намерена сосредоточиться на захвате всего Донбасса, видя в этом более реальную цель, которую можно будет средствами пропаганды преподнести как победное завершение так называемой специальной военной операции, например, к 9 мая?
- Многие данные, поступающие из Украины, показывают, что речь идет об отступлении подразделений российских войск, которые были задействованы на киевском и черниговском направлениях. Это достаточно хаотичное отступление; на кадрах с мест событий видно, что войска отступают очень быстро, часто бросая военную технику. Так что это, конечно, никакой не жест доброй воли, а отступление, цель которого состоит в том, чтобы либо перегруппировать эти подразделения на территории Беларуси, либо — что более вероятно — перенаправить те подразделения, которые сохраняют какую-то боеспособность, на восточное направление, в Донецкую и Луганскую области.
По всей видимости, планы российской армии таковы, чтобы начать там наступление и выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. Там сейчас ситуация крайне накаленная; понятно, что украинская армия не позволит российским силам легко продвигаться, так что если Россия действительно предпримет широкомасштабное наступление, там начнутся очень кровопролитные бои. Вопрос о том, удастся ли российской пропаганде к 9 мая или к какой-то другой дате выдать эти бои за какую-то крупную победу, сейчас остается открытым. В ближайшие две-три недели появится больше информации для выводов на этот счет.
- Президент Украины Владимир Зеленский выступил вчера перед парламентом Норвегии и попросил предоставить Украине норвежские передвижные зенитно-ракетные комплексы, а также американские противокорабельные ракеты «Гарпун», сказав, что свобода должна быть вооружена не хуже тирании. Также Зеленский заявил об острой потребности украинской армии в средствах поражения бронетехники и артиллерийских системах. Можно ли сказать, что чем тяжелее становится ситуация в зонах военных действий для российских войск, тем охотнее и смелее западное сообщество начинает поставлять Украине вооружения?
- К сожалению, ситуация не настолько радужна, как нам бы хотелось. Очень важно не выдавать желаемое за действительное. Нельзя не признать, что во многих западных обществах начинает нарастать усталость от войны. Западные общества изначально не были особенно к ней готовы, и до последнего момента упорно надеялись, что российского военного вторжения на украинскую территорию не последует. Это относится к Франции, Германии, даже к Италии. Ни моральной, ни материальной готовности у общества к этой ситуации во многих странах Европы не было. Те поставки оружия Украине, которые сейчас идут, конечно, очень помогают украинской армии и украинскому государству, но те новые запросы, которые президент Зеленский и его команда озвучивают, основаны на реально возникающих новых потребностях. Вопрос в том, как Запад и НАТО смогут удовлетворить эти запросы. Частично это будет удаваться, но в то же самое время будет и мешать вот эта самая усталость Европы от войны.