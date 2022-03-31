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Теперик: оказанию помощи Украине мешает усталость Европы от войны

Павел Соболев
Теперик: оказанию помощи Украине мешает усталость Европы от войны
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  • Россия называет вынужденное отступление своих войск добровольным отводом
  • Русскоязычные жители Эстонии очень часто пытаются отстраниться от обсуждения темы войны в Украине
  • Стигматизация русского языка неизбежна, но есть способы ее смягчить

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, исполнительный директор Международного центра обороны и безопасности Дмитрий Теперик ответил на вопросы, связанные с перегруппировкой российских войск в Украине, с оружейными поставками для украинской армии, с опасностью стигматизации русского языка и с другими темами.

- Вчера Генштаб вооруженных сил Украины в очередной сводке о ходе войны сообщил, что Россия ведет масштабную перегруппировку сил и сосредотачивает усилия на проведении наступательной операции в районе Донецкой и Луганской областей. Можно ли сказать, что анонсированное позавчера Россией снижение военной активности на киевском и черниговском направлении — это вовсе не жест доброй воли, как указывало Минобороны РФ, а вынужденная мера, потому что на этих направлениях России стало некем воевать? И что Россия действительно намерена сосредоточиться на захвате всего Донбасса, видя в этом более реальную цель, которую можно будет средствами пропаганды преподнести как победное завершение так называемой специальной военной операции, например, к 9 мая?

- Многие данные, поступающие из Украины, показывают, что речь идет об отступлении подразделений российских войск, которые были задействованы на киевском и черниговском направлениях. Это достаточно хаотичное отступление; на кадрах с мест событий видно, что войска отступают очень быстро, часто бросая военную технику. Так что это, конечно, никакой не жест доброй воли, а отступление, цель которого состоит в том, чтобы либо перегруппировать эти подразделения на территории Беларуси, либо — что более вероятно — перенаправить те подразделения, которые сохраняют какую-то боеспособность, на восточное направление, в Донецкую и Луганскую области.

По всей видимости, планы российской армии таковы, чтобы начать там наступление и выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. Там сейчас ситуация крайне накаленная; понятно, что украинская армия не позволит российским силам легко продвигаться, так что если Россия действительно предпримет широкомасштабное наступление, там начнутся очень кровопролитные бои. Вопрос о том, удастся ли российской пропаганде к 9 мая или к какой-то другой дате выдать эти бои за какую-то крупную победу, сейчас остается открытым. В ближайшие две-три недели появится больше информации для выводов на этот счет.

- Президент Украины Владимир Зеленский выступил вчера перед парламентом Норвегии и попросил предоставить Украине норвежские передвижные зенитно-ракетные комплексы, а также американские противокорабельные ракеты «Гарпун», сказав, что свобода должна быть вооружена не хуже тирании. Также Зеленский заявил об острой потребности украинской армии в средствах поражения бронетехники и артиллерийских системах. Можно ли сказать, что чем тяжелее становится ситуация в зонах военных действий для российских войск, тем охотнее и смелее западное сообщество начинает поставлять Украине вооружения?

- К сожалению, ситуация не настолько радужна, как нам бы хотелось. Очень важно не выдавать желаемое за действительное. Нельзя не признать, что во многих западных обществах начинает нарастать усталость от войны. Западные общества изначально не были особенно к ней готовы, и до последнего момента упорно надеялись, что российского военного вторжения на украинскую территорию не последует. Это относится к Франции, Германии, даже к Италии. Ни моральной, ни материальной готовности у общества к этой ситуации во многих странах Европы не было. Те поставки оружия Украине, которые сейчас идут, конечно, очень помогают украинской армии и украинскому государству, но те новые запросы, которые президент Зеленский и его команда озвучивают, основаны на реально возникающих новых потребностях. Вопрос в том, как Запад и НАТО смогут удовлетворить эти запросы. Частично это будет удаваться, но в то же самое время будет и мешать вот эта самая усталость Европы от войны.

- Кая Каллас на совместной пресс-конференции с датским премьером в Тапа вчера ответила на вопрос, сколько пророссийски настроенных русских живет в Эстонии. Каллас сказала, что последние соцопросы показывают, что готовность русскоязычных жителей Эстонии защищать Эстонию возросла, потому что никто не хочет войны у себя дома, и что у большинства местных русских эмоциональная связь с Эстонией сильнее, чем такая же связь с Россией. Наконец, Каллас сказала, что большинство русских, проживающих в Эстонии, тоже шокированы тем, что совершил Путин 24 февраля, и не желают Эстонии пережить что-то подобное. Такая оценка адекватна? Насколько на самом деле общество Эстонии едино в оценках исходящей от России угрозы?

- Начать следует с того, что любой здравомыслящий человек всегда будет осуждать войну в любом ее проявлении и вне зависимости от того, где она идет. Война в Украине касается очень многих людей, живущих в Эстонии, и касается лично, через рабочие или родственные связи, причем связи как с Украиной, так и с Российской Федерацией. Уже только по этой причине говорить о каком-то единстве общества в отношении этой войны пока не приходится. Тема войны в Украине в определенной степени раскалывает эстонское общество, и в Эстонии все-таки есть группы людей, которые оправдывают агрессию России, пусть эти группы даже и маргинальны. Эти люди по каким-то причинам верят президенту Путину и считают, что эта война должна закончиться победой России.

Конечно, групп русскоязычных людей, которые настроены прозападно, проэстонски, к счастью, намного больше, и это те люди, для которых важны ценности свободы и которые готовы их защищать. Но соцопросы все-таки показывают, что очень многие русскоязычные эстоноземельцы отстраняются от этой темы, говорят, что это не их война и что мы должны заботиться об Эстонии, сохраняя мир и покой у себя дома. В то же время, они могут иметь претензии к эстонским властям по каким-то вопросам, скажем, о коронавирусных ограничениях, зеленом повороте и повышении цен, но когда они видят кадры с разрушенными украинскими городами, они понимают, что такого они у себя в стране не хотят. Под каким бы флагом и под каким бы предлогом это ни делалось.

- Одним из рисков для внутренней безопасности Эстонии некоторыми экспертами называется опасность стигматизации русскоязычного населения. Даже люди в ближайшем окружении президента Украины Владимира Зеленского подчеркивают, что за развязанную Владимиром Путиным войну не должна ложиться коллективная ответственность на всех россиян и тем более — на весь русский народ. Но поскольку военная пропаганда режимом Путина ведется на русском языке, защита русского языка используется как один из поводов для военной агрессии, можно предположить, что при определенном и неудачном стечении обстоятельств просто чья-то русская речь может у кого-то вызывать излишне эмоциональную реакцию, которая, в свою очередь, не будет оставлена без ответа. Может ли это стать проблемой для общества Эстонии? Что можно сделать, чтобы такую проблему решить или смягчить? Есть ли универсальные рецепты?

- Такие рецепты есть, но часть их наше общество, так сказать, проспало еще в начале 90-х годов, и, по сути, мы имеем дело с симптомами затянувшейся болезни, которую часть эстонских политиков не осмеливалось и не осмеливается до сих пор лечить. У нас решение языкового вопроса и в образовании, и в других сферах тянется уже более 30 лет, кроме того, этот вопрос постоянно политизируется, некоторые партии играют на нем, включая его в свою политическую повестку или исключая его из нее, некоторые партии играют на так называемой русскоязычной карте. Я думаю, что если этот вопрос как-то начинать все-таки решать, то первым делом нужно побудить к таким действиям политические партии, которым нужно, наконец, определиться, хотят ли они в Эстонии какого-то единого гражданского общества, или им удобнее иметь эстоноязычный и русскоязычный электораты, каждый со своими взглядами.

Что же касается внутренней безопасности, то ясно, что маргинальные группы радикалов могут устроить какую-то информационную провокацию в соцсетях или даже физическую провокацию в реальной жизни, но ясно, что широкой общественной поддержки эти действия сейчас не получат. А если говорить о стигматизации русского языка, то она будет в каких-то масштабах происходить: увы, это неизбежный побочный эффект этой войны. Снижать уровень этой стигматизации следует напоминанием о том, что Российская Федерация не имеет монополию на использование русского языка, как, например, Великобритания не имеет такой монополии на использование английского.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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