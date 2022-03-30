Евгений Осиновский объявил сегодня, что покидает Рийгикогу. После его ухода в Рийгикогу пройдет Анастасия Коваленко, которая сообщила в соцсетях, что будет работать в парламенте, пишет Postimees.
Анастасия Коваленко станет членом Рийгикогу
«Сегодня Евгений Осиновский подал официальное заявление о выходе из Рийгикогу. Ранее Моника Хауканымм и Рене Таммист объявили о выходе из состава Рийгикогу. Таким образом, я стану депутатом Рийгикогу», - написала Анастасия Коваленко в социальных сетях.
Она добавила, что ее обязанностью будет представлять и защищать интересы своих избирателей, поддержавших ее на выборах в Рийгикогу. Коваленко баллотировалась от социал-демократов на выборах в Рийгикогу в 2019 году, но на выборах, состоявшихся прошлой осенью, баллотировалась по списку Центристской партии в Ласнамяэ и прошла в Таллиннский городской совет.
«В парламенте планирую поддержать фракцию Центристской партии, по списку которой баллотировалась на последних местных выборах и была избрана в Таллиннский городской совет», — добавила Коваленко.