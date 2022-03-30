Анастасия Коваленко станет членом Рийгикогу

«Сегодня Евгений Осиновский подал официальное заявление о выходе из Рийгикогу. Ранее Моника Хауканымм и Рене Таммист объявили о выходе из состава Рийгикогу. Таким образом, я стану депутатом Рийгикогу», - написала Анастасия Коваленко в социальных сетях.

Она добавила, что ее обязанностью будет представлять и защищать интересы своих избирателей, поддержавших ее на выборах в Рийгикогу. Коваленко баллотировалась от социал-демократов на выборах в Рийгикогу в 2019 году, но на выборах, состоявшихся прошлой осенью, баллотировалась по списку Центристской партии в Ласнамяэ и прошла в Таллиннский городской совет.