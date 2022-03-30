"На календаре Сталинград": кто посчитал переговоры с Украиной шагом к поражению России

"Очередные Хасавюртовские соглашения"

Журналист "Комсомольской правды" Александр Коц понадеялся, что переговоры ни к чему не приведут: "За 8 лет можно было убедиться, что происходящее в высоких кабинетах, переговоры, имплементации и прочие херации очень далеки от происходящего на земле. И те же Минские соглашения нам были нужны, чтобы подготовиться к СВО".

Ситуацию он сравнил с окончанием Первой чеченской войны: "Но если мы собираемся заключить очередные Хасавюртовские соглашения, то надо помнить, что за ними последовала Вторая чеченская. А главное - обидно за павших…"

Чеченскую войну вспомнил и Рамзан Кадыров, который очень гордится успехами своих военных в Украине. Он "успокоил" аудиторию, что война вовсе не заканчивается: "Вот я читаю в разных телеграм-каналах, что Украина выиграла, Россия уходит, будут переговоры… Я вам говорю как воин. В Чеченской республике были террористы, как сегодня в Украине. И пока мы их не уничтожили, у нас ничего не закончилось. Я вас уверяю, пока [существуют] бандеровцы, нацики или, как называют себя, исламские боевики, шайтаны, в Украине не может быть никакой нормальной жизни". Он тут же рассказал об успехах своих бойцов: "Сейчас время позднее, но мои ребята в Мариуполе забрали два квартала. Бои не останавливаются и не будут останавливаться, пока мы не уничтожим последнего бандеровца".

Кадыров фактически оспорил решение российских властей вести переговоры с Украиной: "На Украине нет власти, чтобы вести переговоры. Там есть кукла, а кукловоды на Западе, в Европе сидят", - заявил он.

И пусть и не напрямую, обратился к Путину: "Мы, воины, не согласны на переговоры, на эти соглашения. Ну, это политическая воля, на это у нас есть президент, как он скажет, так и будет. Но мы, воины, не намерены ни на шаг отступить. И мы призываем руководство государства в лице президента, чтобы нам дали закончить то, что он начал".

"То, что сегодня уже сделано, должно быть доделано"