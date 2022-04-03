Михаил Кылварт: «Мы даем обществу сигнал: посмотрите, в русских школах опасно»

Мэр Таллинна Михаил Кылварт объяснил, что напряженность создается и теми заявлениями, с которым выступают государственные учреждения. Например, Министерство образования, которое постоянно говорит о том, что украинских детей ни в коем случае нельзя отправлять в русские школы, потому что там могут возникать межэтнические конфликты.

«Это сигнал, который дается уже сейчас, несмотря на то, что мы понимаем: детей так много, что они все равно будут попадать в русские школы. Они будут попадать в них еще и потому, что родители сами хотят и ведут их туда. Но при этом мы даем сигнал обществу: посмотрите, в русских школах опасно», - объяснил Кылварт. Он добавил, что русские школы сейчас завалены запросами из различных СМИ, которые задают вопросы о настроениях, о происходящем и том, как школы готовятся.