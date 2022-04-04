Префект Ида-Вирумаа: «За нелояльность у нас был уволен один сотрудник»

Не секрет, что многие работодатели остро реагируют на заявления работников, поддерживающих позицию России в нападении на Украину. Это становится не только причиной конфликтов внутри коллективов и жестких заявлений о том, что людям, поддерживающим войну нет места в коллективе, но и непосредственно увольнений.

Префект Ида-Вирумаа Тармо Крууп честно признал, что в Идаской префектуре по этой причине был уволен один человек: «В данном случае мы говорим о лояльности, работник Департамента полиции и погранохраны должен быть лоялен эстонскому государству».