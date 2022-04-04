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Префект Ида-Вирумаа: «За нелояльность у нас был уволен один сотрудник»

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Префект Ида-Вирумаа: «За нелояльность у нас был уволен один сотрудник»
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В понедельник, 4 апреля, в 20.25 на канале ETV+ выйдет новый выпуск дискуссионной передачи «Своя правда», темой которой стала национальная напряженность, возникшая на фоне войны в Украине.

Не секрет, что многие работодатели остро реагируют на заявления работников, поддерживающих позицию России в нападении на Украину. Это становится не только причиной конфликтов внутри коллективов и жестких заявлений о том, что людям, поддерживающим войну нет места в коллективе, но и непосредственно увольнений.

Префект Ида-Вирумаа Тармо Крууп честно признал, что в Идаской префектуре по этой причине был уволен один человек: «В данном случае мы говорим о лояльности, работник Департамента полиции и погранохраны должен быть лоялен эстонскому государству».

Какие еще конфликты возникают в обществе и рабочих коллективах? На этот и многие другие вопросы ответили герои и эксперты передачи «Своя правда», которая выйдет в эфир в понедельник, 4 апреля, в 20.25 на канале ETV+. Ведущие: Олеся Лагашина и Елена Соломина.

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