Ср, 30.03.2022
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Кирилл Кяро и Андрес Пуустусмаа встретятся с нарвитянами

rus.postimees.ee
Кирилл Кяро и Андрес Пуустусмаа встретятся с нарвитянами
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Актер Кирилл Кяро.
Актер Кирилл Кяро. Фото: Тайро Луттер

В четверг, 31 марта, состоится открытая встреча режиссера Андреса Пуустусмаа и актера Кирилла Кяро с жителями Нарвы, пишет Rus.ERR.

Мероприятие пройдет в Нарвском колледже Тартуского университета и начнется в 17:00.

Темой встрече, которая пройдет на русском и эстонском языках, заявлена культура.

И Пуустумаа, и Кяро много лет работали в Москве, но после начала Россией войны на территории Украины вернулись в Эстонию.

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