В четверг, 31 марта, состоится открытая встреча режиссера Андреса Пуустусмаа и актера Кирилла Кяро с жителями Нарвы, пишет Rus.ERR.
Кирилл Кяро и Андрес Пуустусмаа встретятся с нарвитянами
Кирилл Кяро и Андрес Пуустусмаа встретятся с нарвитянами
Мероприятие пройдет в Нарвском колледже Тартуского университета и начнется в 17:00.
Темой встрече, которая пройдет на русском и эстонском языках, заявлена культура.
И Пуустумаа, и Кяро много лет работали в Москве, но после начала Россией войны на территории Украины вернулись в Эстонию.
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