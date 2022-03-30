"Цена будет высока как для Европы, так и для "Газпрома". Европейцы отказываются от оплаты российского газа рублями

"Мы не будем платить в рублях. Здесь мы едины со всеми другими странами Евросоюза", - заявила в среду, 30 марта, министр обороны Австрии Клаудиа Теннер в интервью телеканалу PULS 4.

В тот же день состоялся телефонный разговор между канцлером Германии Олафом Шольцем и российским президентом по вопросу оплаты за газ. Содержание беседы кратко изложил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебестрайт.

По его словам, Путин сказал Шольцу, что для европейских партнеров ничего не изменится: платежи по-прежнему будут проводиться в евро и поступать в Газпромбанк, который не находится под санкциями, а затем конвертироваться в рубли.

"Шольц не согласился на эту процедуру в разговоре, но попросил письменную информацию, чтобы лучше в ней разобраться", - сообщил Хебестрайт.

Германия и Австрия запустили в работу планы действий в режиме чрезвычайной ситуации из-за возможных перебоев с поставками. Германия призвала потребителей и компании сократить потребление газа в ожидании возможного дефицита. Власти Австрии заявили, что ужесточают контроль за рынком газа.

"Франция против расчетов в рублях", - заявил накануне президент Франции Эммнуэль Макрон. 29 марта он в девятый раз с начала войны поговорил с Владимиром Путиным по телефону.

В день телефонного разговора Макрона и Путина прошло заседание "Большой семерки". На нем страны Запада тоже решили не платить в рублях за газ. "Поставки должны выполняться с использованием долларов или евро", - сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер.

Против ранее выступали и министры стран Восточной Европы. "Я не думаю, что кто-то в Европе знает, как выглядят рубли", - цитирует Рейтер премьер-министра Словении Янеза Яншу.

Растянутый во времени процесс

23 марта Владимир Путин заявил, что оплата поставок российского газа на экспорт в "недружественные стран" переводится в рубли. Россия включила в этот список 48 стран - в основном это страны Запада, которые ввели санкции.

В четверг, 31 марта, центральный банк и правительство России должны представить план того, как эти расчеты будут проводиться, а европейцы смогут покупать рубли.

После реакции европейцев пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет поставлять газ бесплатно в случае отказа от оплаты в рублях.

Позже Кремль уточнил, что переход на оплату в рублях - это растянутый во времени процесс и он не запустится 31 марта.

В среду агентства Блумберг и Рейтер сообщили, что в офисы "Газпрома" в Германии пришли с обысками представители антимонопольного регулятора Евросоюза. Издания написали, что обыски связаны расследованием в отношении поставок газа. Регулятор проверяет роль "Газпрома" в росте цен на газ в Европе до рекордных значений.